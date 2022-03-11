«Так что, я не вернусь домой в субботу?». Как и куда эвакуируют украинцев, застрявших в Египте из-за войны — репортаж 11 марта, 11:35 Цей матеріал також доступний українською Украинские туристы из Египта прибыли в аэропорт Будапешта (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Около 20 тыс украинцев не смогли вернуться домой из Египта, где находились на отдыхе, в результате войны в Украине. Журналистка НВ Саша Горчинская — одна из них. Она рассказывает, как и куда эвакуируют украинцев, застрявших на курортах.

Война

6 утра, 24 февраля 2022 года. Я просыпаюсь на отдыхе раньше. На душе почему-то неспокойно, ведь последние несколько дней все находились в напряжении: даже здесь, на египетском курорте в городе Марса-Алам, посреди пустыни, мы с подругой обсуждали, решится ли российский диктатор напасть на Украину.

Захожу в интернет, не вставая с кровати. Вижу новости о том, что Киев начали обстреливать. Не могу поверить своим глазам, потому что это словно какой-то сон. Пишу родителям, друзьям и знакомым.

«Началось», — отвечают мне. Чуть ли не в каждом сообщении — нецензурная брань.

Зафиксированы обстрелы в районе международного аэропорта Борисполь. На официальной странице аэропорта — «аэропорт временно приостановил работу». То же самое — на странице аэропорта им. Сикорского в Жулянах. Воздушное пространство над Украиной закрыто.

«Так что, я не вернусь домой в субботу?».

Нет, — отвечают мне. Мое путешествие должно было закончиться 26 февраля, но оно продолжается до сих пор.

На завтраке в отеле сразу видно, кто из туристов из Украины. Мы не были знакомы с ними раньше, но я узнаю их: их лица белые, кое-кто плачет, они все непрерывно листают новостную ленту в смартфонах. Снова плачут, еще и еще. В глазах — растерянность.

Я подхожу к одной из женщин — это короткостриженая блондинка из Днепра. Они с мужем должны были вылетать ночью, 26 февраля. Но уже не вылетят. Мы обмениваемся контактами, затем то же самое с другими отдыхающими. Я делаю общий чат в вайбере. Туда начинают добавляться люди — всего около 20 человек из нашей гостиницы. Некоторые с детьми. Мы обещаем друг другу сообщать новую информацию. Все нервничают. Об отдыхе можно забыть.

26 февраля в жилой дом по ул. Лобановского в Киеве попадает вражеская ракета. Моя подруга, с которой мы приехали в этот отпуск, живет на улице в 200 м оттуда. На следующий день, 27 февраля, во двор на столичном массиве Троещина падают обломки российской ракеты, сбитой украинским ПВО — повреждена многоэтажка, а в соседнем детсаду выбило окна. Мои родители и кот — в соседнем доме.

Позже я также узнаю от мамы, что потеряна связь с родственниками из Гостомеля — последний раз они отвечали на звонки и сообщения еще 26 февраля. Все, что известно, их семья пряталась от обстрелов в подвале.

С каждым новым сообщением об атаках россиян мы боимся, что это будет иметь необратимые последствия на других фронтах — в частности, на экономическом. Из-за страха, что украинские банки могут «рухнуть» в любой момент, решаем, что надо снять хоть какую-то наличность со своих карт. В банкомате на территории отеля деньги выдают только в египетских фунтах, на ресепшене или где-либо их невозможно обменять на валюту. Вокруг — пустыня, а в ближайшем от отеля городе Марса-Алам банки работают по непонятному графику, попасть в кассу невозможно, так же потом не будут работать обменники в аэропорту в Хургаде. К тому же со временем мы узнаем, что и в Германии обменять египетские фунты на евро или на доллары практически невозможно. Так что фактически окажемся в ситуации, когда на руках, вместо наличных денег, только бумажки.

Люди

Каждая семья, застрявшая в нашей гостинице, имеет свою историю. Вот пара из Херсона — их город стал одной из горячих точек в российско-украинской войне. Вот еще одна семья: двое взрослых и двое малышей, переселенцы из Донецка, которые сейчас живут во Львове. Все хотят вернуться домой, но не знают как.

Вот семья из четырех человек из Киева — двое из них впервые в своей жизни выехали за границу. Хотели отдохнуть, поэтому ребенка оставили на бабушек в Киеве. Теперь беспокоятся, как там родные, и пытаются справиться с чувством вины за то, что оставили малыша там. Их дом — недалеко от той же высотки на Лобановского, в которую попала вражеская ракета. Им кажется, что если бы они взяли ребенка с собой, было бы спокойнее. С другой стороны, эвакуироваться неизвестно куда с маленьким ребенком потом — значительно сложнее, чем когда это просто группа взрослых,

Вот пожилая пара из-под Киева — они приехали сюда, потому что хотели отпраздновать юбилей женщины. Детей и внуков оставили дома. Их село — Демидов, Вышгородский район Киевской области, обстреляли одним из первых во время попыток оккупанта наступать на столицу с севера. Улицы буквально сравняли с землей, местные жители оказались в блокаде, связи с родными нет. Супруги потратят несколько дней на то, чтобы попытаться дозвониться своим детям — выяснится, что одной дочери с внучкой и сыну с невесткой удалось выйти из оккупированного села через «зеленый коридор», еще одна дочь с семьей не успела выйти — осталась в селе, с ней до сих пор нет связи. Супруги также узнают, что их соседа по улице расстреляли через стекло в машине, в то время как он пытался вывезти своих родных из села.

Вот психологиня из Киева, приехавшая в отпуск вместе с мужем. Впоследствии она предложит всем желающим провести прямо в отеле группу самоподдержки, где можно выговориться. Также будет приглашать на зум-встречи туристов, застрявших в других отелях Египта и не только.

«Вы все сейчас чувствуете вину за то, что находитесь здесь, а не там, с родными, что вы в безопасности, в то время как в Украине бомбят ваши города. Вам кажется, что вы ничего не можете сделать для них, что от вас нет никакой пользы. Но на самом деле, самое главное, что вы могли сделать для своих близких, вы уже сделали. Вы уцелели», — скажет она. Некоторым станет легче, но не всем.

Эвакуация

Через несколько дней после начала полномасштабного наступления России на Украину Министерство туризма и древностей Египта заявило, что все застрявшие на египетских курортах украинцы смогут продолжить свое пребывание в тех же номерах, в тех же отелях, где и были — в ближайшие несколько дней. На встрече с администрацией отеля нас заверили, что мы можем находиться в отеле и пользоваться всем пакетом олл-инклюзов так же, как раньше.

Через несколько дней появляется обновленная информация: с 3 марта Египет начинает эвакуацию украинцев в другие страны. Те же туристы, которые до этого проживали в четырех или пятизвездочных отелях, будут переселены в трехзвездочные отели. За оперативность дальнейших действий отвечают туроператоры: например, представители нашего туроператора, компании Join Up, всегда находились на связи с туристами, предоставили контакты гидов в партнерской египетской компании и номер горячей линии.

Другой туроператор, компания Anex Tour, не смогли наладить качественную коммуникацию со своими туристами. Именно поэтому семья из Киева — та, для которой эта поездка в Египет стала первым заграничным путешествием, однажды утром просто нашла в дверях своего гостиничного номера письмо с уведомлением о необходимости выселяться, без объяснений и дальнейших инструкций. Затем им все же позволят вернуться в номера и остаться на время в этом же отеле, тогда вывезут в другую гостиницу — в Хургаду, а затем эвакуируют в польский город Щецин.

Моя знакомая, которая в это время отдыхала в соседней гостинице Марса-Алама и также приобрела тур в компании Anex Tour, рассказала, что их так же выселили из номеров утром, но целый день, вплоть до вечера они просто сидели в лоби своей гостиницы с упакованными чемоданами и ждали. К вечеру их перевезли в другую гостиницу в Марса-Аламе, через день — еще в одну гостиницу, на этот раз, уже в Хургаде, а затем предложили эвакуационный рейс в немецкий Лейпциг.

Этот город стал первым вариантом для эвакуации и для туристов от Join Up. Гид от партнерской египетской компании сообщил, что есть несколько мест на рейс Хургада — Лейпциг, перелет для украинцев — бесплатный. Четверо туристов из нашей гостиницы решили воспользоваться этой возможностью.

Следующим предложенным вариантом перелета стал аэропорт Кельн/Бонн в Германию. Через гида мы забронировали билеты на этот рейс вместе с несколькими туристами на вечер, 5 марта. Однако менее чем за сутки до вылета выяснилось, что билетов на этот рейс уже нет. В качестве альтернативы — рейс в Гамбург, вылет днем, 5 марта. На этот рейс бронируют места также и супруги из Демидова. Все это время они находятся в растерянном состоянии: возвращаться в оккупированное село пока не могут, никаких контактов в Германии, которые помогли бы им по прилету, не имеют, как и какого-либо четкого плана действий после перелета в ЕС. Приходится помочь им, так что дальше мы путешествуем вчетвером: я, моя подруга и эта пара.

Билеты на самолет на руки не выдают, что также становится поводом для волнений. Однако египетский гид по имени Махер, отвечающий за эвакуацию украинских туристов с турами от Join Up, уверяет: проблем не будет, посадочные талоны выдадут бесплатно в аэропорту уже при регистрации на рейс.

Перелет

Чтобы добраться до аэропорта в Хургаде, на дорогу из Марса-Алама тратим почти четыре часа, еще столько же длится полет в Гамбург. Процедура регистрации несколько упрощена. В аэропорту Хургады всех украинцев просят взять в руку паспорт, затем организованной группой отправляют на прохождение проверки на безопасность — проверяют чемоданы, обувь, верхнюю одежду. В этой большой очереди плачут дети, вымотанные взрослые стараются не потерять вещи. Многие туристы, так же как и я, не брали с собой на курорт теплую одежду, поэтому в Европу вынуждены выезжать, в чем есть: у большинства самые теплые вещи с собой — это спортивный костюм и кроссовки. Зато есть ласты, маски для снорклинга, костюмы для дайвинга и купальники. Все это в данной ситуации выглядит несколько глупо.

У большинства таких пассажиров нет определенности относительно того, что делать дальше, по прибытии в ЕС. Все хотят домой, в Украину, но точно понятно, что пока это слишком опасно.

«Наша авиакомпания рада приветствовать на борту всех пассажиров, в том числе граждан Украины», — говорит в динамик пилот самолета, когда мы наконец-то оказываемся на борту. На этих словах люди в салоне начинают аплодировать.

Смотрю в окно — там, у соседнего гейта, готовится к вылету бело-красный самолет с надписью Rossiya. Из Хургады до сих пор летает российский лоукостер Победа. Табло в аэропорту показывает, что есть рейсы в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Египетские гиды рассказывали нам, что российские туристы также застряли на тамошних курортах и не могут вернуться домой из-за санкций и запретов. Вирусным в соцсетях также стало видео, на котором женщина, вероятно, представительница одного туристического агентства, жалуется, что устала переселять украинских туристов, застрявших на курортах в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, в другие гостиницы, ведь они устраивают драки с россиянами, в результате чего портят гостиничное имущество.

В самолете рядом с нами сидит парень: говорит по-русски, за кофе, купленный на борту, рассчитывается карточкой Сбербанк России. Возможно, это его последняя покупка перед тем, как российские карты с платежными системами Visa и Mastercard окончательно превратятся в хлам.



«Вас приветствует Евросоюз»

Когда самолет садится в аэропорт Гамбурга, украинцев просят оставаться на местах, пока не выйдут все остальные пассажиры. Потом выходим мы. Сначала проверяют ПЦР-тесты на коронавирус и сертификаты о вакцинации. Дальше — паспортный контроль. Полицейские, проверяющие паспорта, спрашивают о дальнейших планах: кто из туристов собирается оставаться в Германии или других странах ЕС, кто планирует вернуться в Украину как можно быстрее. Спрашивают также, есть ли необходимость в предоставлении места в приюте, есть ли знакомые в Германии и т. д.

Возле пунктов паспортного контроля стоит молодой парень в куртке и шапке — он пришел сюда волонтером и помогает переводить с русского на немецкий и наоборот, ведь некоторые туристы не знают даже английского.

«Есть ли здесь кто-нибудь, у кого загранпаспорт — не биометрический, а старого образца?» — спрашивает парень, обращаясь к толпе. Одна женщина поднимает руку. Молодой человек говорит, чтобы она вернулась к пограничнику, который должен дополнительно проверить ее документы. И добавляет, обращаясь к ее мужу: «Пойдите с ней, потому что это надолго. Она может просидеть там где-то час».

В зале прибытия возле багажной ленты украинских туристов встречают волонтеры с желто-голубыми табличками. Раздают воду в бутылках, бананы и яблоки, бутерброды, шоколадные батончики. Если кому-то нужен ночлег в шелтере, то сразу сопровождают туда.

«Вы из Украины, да? У меня там родственники», — тихо говорит по-русски уборщица, женщина лет 55 на вид, толкая перед собой тележку со средствами для мытья. Грустно смотрит на нас, спрашивает, как мы долетели, потом желает удачи и выдержки и уходит.

В Гамбурге бронируем отель на одну ночь: один номер — для себя, другой — для супругов, путешествующих вместе с нами. Мы готовы заплатить за эту ночь, но впоследствии уже на ресепшене гостиницы нам сообщат, что для украинцев они предоставляют одну ночь с завтраком бесплатно.

Проезд в общественном транспорте и на железной дороге в Германии для украинцев бесплатный, так же как по всему Евросоюзу. Если есть необходимость доехать в другую страну ЕС на поезде из Германии, нужно оформить билет в кассе — также бесплатно. С этим помогут волонтеры, встречающие на вокзалах немецких городов. Если же вы планируете перемещаться по железной дороге только по территории Германии, не нужно даже оформлять билет — достаточно просто зайти в нужный поезд и занять любые свободные места в вагонах второго класса.

Здесь, в Германии, для каждого из нас начинается совсем другое путешествие. Поиски жилья, попытки получить статус — специальная защита от ЕС, которая позволит чувствовать себя в безопасности во время временного пребывания в Европе в течение неопределенного времени. И — попытки вернуться домой в Украину как можно скорее. Как только это станет возможным.

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