Обязательная эвакуация из Донецкой области: второй поезд с жителями региона прибыл в Александрию 3 августа, 11:42 В Александрии людей встречали медики и психологи (Фото:ГСЧС)

Обязательная эвакуация из Донецкой области продолжается — второй поезд с жителями региона прибыл в Александрию Кировоградской области.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.

По его словам, поезд встречали спасатели, медики и психологи ГСЧС.

«Среди эвакуированных — пожилые люди, маломобильные, больные, дети. Как и в областном центре, они сразу получили помощь. Затем последует регистрация, соответствующие выплаты», — добавил глава ОВА.

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В пресс-службе ГСЧС в Telegram уточнили, что среди эвакуированных из Донецкой области было десять детей. С ними работали психологи.

«Непосредственно на вокзале спасатели установили три палатки с кроватями — для отдыха прибывших, для волонтеров и для психологов. Угощали также горячим чаем и перекусом на полевой кухне», — добавили там.

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить своей подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

2 августа первый эвакуационный поезд привез жителей региона в Кропивницкий. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кирилленко, из Донецкой области уже эвакуировали две трети местных жителей.

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