Обязательная эвакуация из Донецкой области: жителей региона будут размещать в 13 областях Украины 3 августа, 14:37 Обязательная эвакуация из Донецкой области началась 2 августа (Фото:ГСЧС)

Жителей Донецкой области будут эвакуировать в безопасные районы 13 областей Украины.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

Согласно документу, людей будут перевозить в Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черновицкую области.

Видео дня

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить своей подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

2 августа первый эвакуационный поезд привез жителей региона в Кропивницкий. Второй поезд прибыл в Александрию. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кирилленко, из Донецкой области уже эвакуировали две трети местных жителей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.