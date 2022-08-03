Обязательная эвакуация из Донецкой области: жителей региона будут размещать в 13 областях Украины

3 августа, 14:37
Обязательная эвакуация из Донецкой области началась 2 августа (Фото:ГСЧС)

Обязательная эвакуация из Донецкой области началась 2 августа (Фото:ГСЧС)

Жителей Донецкой области будут эвакуировать в безопасные районы 13 областей Украины.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

Согласно документу, людей будут перевозить в Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черновицкую области.

Видео дня
Читайте также:
Обязательная эвакуация из Донецкой области: в Минреинтеграции опубликовали алгоритм действий для жителей региона

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить своей подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

https://www.youtube.com/watch?v=gpsXXngxkdU&feature=emb_title

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

2 августа первый эвакуационный поезд привез жителей региона в Кропивницкий. Второй поезд прибыл в Александрию. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кирилленко, из Донецкой области уже эвакуировали две трети местных жителей.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Эвакуация Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Фрэнсис Фукуяма
Американский философ, политический экономист
Повод для оптимизма. Что меняется для Украины

Появляется все больше свидетельств того, что импульс в войне между Россией и Украиной довольно резко сместился в пользу украинской стороны

3 августа, 13:01
Мнения
Павел Баев
Норвежский политолог
Ход войны сдвинулся с мертвой точки. На чем теперь сосредоточится Путин

Битва за Донбасс (который стал центральным театром военных действий после того, как битва за Киев была проиграна из-за чрезмерной растянутости российских сил) зашла в тупик

3 августа, 12:50
Мнения
Антоновский мост в Херсоне, 23 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Юг — это ключ всей войны» /
Поражение россиян в Херсоне станет началом конца всего вторжения — израильский офицер
3 августа, 08:24
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X