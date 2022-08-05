Обязательная эвакуация из Донецкой области: третий поезд с жителями региона прибыл в Кировоградскую область 5 августа, 13:46 Эвакуация из Донецкой области продолжается (Фото:ГСЧС)

В пятницу, 5 августа, в Кировоградскую область прибыл третий эвакуационный поезд с жителями Донецкой области.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.

По его словам, людей принимала Петровская громада.

Из региона эвакуировались около 200 человек, среди которых немало детей.

Видео дня

«Все необходимые для ВПЛ выплаты начнутся уже сегодня», — добавил глава ОВА.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

2 августа первый эвакуационный поезд привез жителей региона в Кропивницкий. Второй поезд прибыл в Александрию. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кирилленко, из Донецкой области уже эвакуировали две трети местных жителей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.