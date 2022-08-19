С начала августа из Донецкой области эвакуировали более 7000 человек — Верещук 19 августа, 13:57 Эвакуация из Донецкой области продолжается (Фото:ГСЧС)

С начала августа из Донецкой области удалось эвакуировать более 7000 человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала Рада.

По ее словам, эвакуированы почти 1,5 тысяч детей, 45 многодетных семей и несколько сотен маломобильных граждан (в том числе лиц с инвалидностью).

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«Мы готовы эвакуировать в безопасные регионы 200 тысяч жителей Донбасса. Места есть, людей ждут. Главное — решиться!» — добавила министр.

Верещук призвала жителей региона не подвергать себя риску из-за активных боевых действий и отсутствия отопления и эвакуироваться уже сейчас, не ожидая начала холодов.

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

За первую неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более 2000 жителей региона, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

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