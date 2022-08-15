С начала обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более 5,5 тысяч мирных жителей — Кириленко

15 августа, 19:12
Эвакуация из Донецкой области (Фото:Минреинтеграции/Facebook)

Эвакуация из Донецкой области (Фото:Минреинтеграции/Facebook)

С начала действия обязательной эвакуации из Донецкой области удалось эвакуировать 5 575 мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что ситуация в области напряжена и вся линия фронта под постоянными обстрелами, но большая часть жителей области эвакуирована.

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По словам Кириленко, эвакуировали три четверти населения из подконтрольной Украине территории области. Четверть населения остается, но обязательная эвакуация продолжается.

«С момента обязательной эвакуации эвакуировано 5575 человек, по состоянию на сегодняшний день. Темпы ее мы будем увеличивать», — рассказал Кириленко.

https://www.youtube.com/watch?v=_5_yl6OyeKQ

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=gpsXXngxkdU

За первую неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более 2000 жителей региона, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Эвакуация Павел Кириленко Война России против Украины

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