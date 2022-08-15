С начала обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более 5,5 тысяч мирных жителей — Кириленко 15 августа, 19:12 Эвакуация из Донецкой области (Фото:Минреинтеграции/Facebook)

С начала действия обязательной эвакуации из Донецкой области удалось эвакуировать 5 575 мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что ситуация в области напряжена и вся линия фронта под постоянными обстрелами, но большая часть жителей области эвакуирована.

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По словам Кириленко, эвакуировали три четверти населения из подконтрольной Украине территории области. Четверть населения остается, но обязательная эвакуация продолжается.

«С момента обязательной эвакуации эвакуировано 5575 человек, по состоянию на сегодняшний день. Темпы ее мы будем увеличивать», — рассказал Кириленко.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

За первую неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более 2000 жителей региона, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

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