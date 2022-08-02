Обязательная эвакуация из Донецкой области: в Минреинтеграции опубликовали алгоритм действий для жителей региона 2 августа, 08:39 Из Донецкой области планируют эвакуировать более 200 тысяч человек, из них 52 тысячи — дети (Фото:Минреинтеграции/Facebook)

Минреинтеграции организовало логистику для обязательной эвакуации жителей Донецкой области и опубликовало алгоритм действий.

В пресс-службе ведомства в Facebook отметили, что жителей региона уже ждут во многих областях Украины.

Для тех, кто будет эвакуироваться, разработан следующий алгоритм действий:

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1-й шаг — обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами.

2-й шаг — на основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации.

3-й шаг — отправка из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами.

4-й шаг — во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ.

5-й шаг — по прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что всем окажут необходимую помощь. Она также напомнила, что заставлять эвакуироваться людей не будут, но те, кто откажется выезжать, будут брать персональную ответственность за свои жизни и жизни детей.

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

На сегодняшний день в области остается 200—220 тысяч человек, из них 52 тысячи — дети.



Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить своей подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

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