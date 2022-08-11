Обязательная эвакуация из Донецкой области: с начала августа удалось вывезти почти 4000 жителей региона, из них — 777 детей

11 августа, 13:57
Обязательная эвакуация из Донецкой области началась с августа (Фото:Минреинтеграции/Facebook)

Обязательная эвакуация из Донецкой области началась с августа (Фото:Минреинтеграции/Facebook)

C начала августа из Донецкой области в рамках обязательной эвакуации удалось вывезти 3908 человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

«Во время обязательной эвакуации населения Донецкой области в безопасные районы определенных областей эвакуировано 3 908 лиц по состоянию на сегодня. Из-них 777 детей», — уточнила она.

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Верещук добавила, что на сегодня в Донецкой области еще остаются около 50 тысяч детей, которых необходимо эвакуировать.

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Динамику эвакуации министр назвала слабой и связала это с летним периодом, когда местные жители могут не ощущать сложностей, ожидающих их в зимний период.

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

https://www.youtube.com/watch?v=gpsXXngxkdU&feature=emb_title

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

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29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

За первую неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более 2000 жителей региона, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Эвакуация Война России против Украины

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