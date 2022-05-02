За первые два дня из Азовстали власти эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей 2 мая, 02:31 Цей матеріал також доступний українською По словам Верещук, ситуация на Азовстали приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы (Фото:Ирина Верещук via Facebook)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за два первых дня с территории металлургического комбината Азовсталь власти эвакуировали более ста женщин, детей и пожилых людей.



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В Telegram она отметила, что мариупольская гуманитарная операция продолжается, и на Азовстали вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских лиц. По ее словам, ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, потому что у людей заканчивается вода, еда и медикаменты.

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Верещук добавила, что многократные попытки эвакуировать гражданских в последние недели успеха не имели, и ситуацию под личный контроль взял президент Владимир Зеленский.

Как напомнила министер, 27 апреля состоялась встреча Президента Украины с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. По результатам встречи была достигнута договоренность о совместной гуманитарной операции Украины вместе с ООН и Международным Комитетом Красного Креста.

«Как бы ни складывалась военная ситуация вокруг Мариуполя, мы будем бороться за каждого нашего воина и гражданского, которые остаются в городе. Мариупольская гуманитарная операция будет продолжаться, пока не достигнем своих целей — спасения жизней наших граждан», — резюмировала Верещук.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что находившаяся под постоянными обстрелами российских оккупантов эвакуация гражданских с завода Азовсталь началась. Первая группа из около 100 человек следует на подконтрольную территорию, завтра их будут встречать в Запорожье. Эвакуация прошла при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

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