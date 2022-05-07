К спасению военных из Азовстали привлечены влиятельные государства — Зеленский 7 мая, 01:08 Цей матеріал також доступний українською Верещук сообщила, что 6 мая с завода Азовсталь удалось эвакуировать 50 детей. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что к спасению украинских военных, еще остающихся на заводе Азовсталь в Мариуполе, привлекли «влиятельные государства». В настоящее время идет эвакуационная миссия из Мариуполя при посредничестве ООН и Международного комитета Красного креста.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом он сказал во время видеообращения.



Зеленский отметил, что в течение 6 мая из Азовстали удалось вывезти более 40 гражданских людей — женщин и детей.

Видео дня

Также Зеленский сообщил, что Украина разрабатывает дипломатические варианты спасения военных, которые остаются на Азовстали.

«Привлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства», - добавил президент.

В то же время вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территория Ирина Верещук сообщила, что 6 мая с завода Азовсталь в Мариуполе удалось эвакуировать 50 детей, женщин и пожилых людей.

Эвакуацию хотят продлить утром в субботу, 7 мая. Планируется, что автобусы приедут в Порт Сити в 17:00 и отвезут мариупольцев в Безымянный. Там люди из Порт Сити присоединятся к колонне из Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье

6 мая российские оккупанты в Мариуполе обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать мирных украинцев с завода Азовсталь. Один военный погиб, шесть получили ранения.

4 мая из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки удалось эвакуировать 344 человека, они уже находятся в Запорожье. 3 мая более 100 мариупольцев из Азовстали приехали в Запорожье .

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь 2 мая говорил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей до сих пор заблокированы на заводе Азовсталь, который постоянно штурмуют и обстреливают российские оккупанты.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода "Азовсталь" началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.





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