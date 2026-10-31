94-летний мужчина, сотни спасенных и даже енот. Лубинец рассказал подробности эвакуации из Олешек

31 октября, 15:48
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Эвакуация гражданских из временно оккупированных Олешек Херсонской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Эвакуация гражданских из временно оккупированных Олешек Херсонской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о завершении эвакуации гражданских лиц из временно оккупированных Олешек Херсонской области.

Об этом он написал в Telegram в субботу, 31 октября.

По его словам, этому предшествовали переговоры и установление режима тишины, который продлится до 22:59 1 ноября.

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По словам омбудсмена, эвакуация стала возможной благодаря договоренностям с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.

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Также он выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп, президенту Украины Владимиру Зеленскому, депутату Верховной Рады Давиду Арахамии и Силам обороны за соблюдение договоренностей.

Среди эвакуированных — люди разного возраста: самому старшему мужчине 94 года, а самому младшему ребенку — чуть больше года. Лубинец рассказал о нескольких историях спасения.

В частности, помогли семье из Олешек: отец из-за состояния здоровья и поврежденной лестницы не мог самостоятельно спуститься с восьмого этажа многоэтажки и оказался отрезанным от еды и воды. Другой эвакуированный мужчина пережил 16 атак дронов и четыре попадания ракет в его дом.

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Помимо людей, в ходе миссии удалось вывезти домашних животных: кошек, собак, попугая и енота.

В рамках гуманитарной миссии из оккупированных Олешек удалось вывезти мирных жителей и животных (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В рамках гуманитарной миссии из оккупированных Олешек удалось вывезти мирных жителей и животных / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее добирались автобусами в Украину.

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Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Херсонская область Дмитрий Лубинец Олешки

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