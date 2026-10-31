94-летний мужчина, сотни спасенных и даже енот. Лубинец рассказал подробности эвакуации из Олешек
Эвакуация гражданских из временно оккупированных Олешек Херсонской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о завершении эвакуации гражданских лиц из временно оккупированных Олешек Херсонской области.
Об этом он написал в Telegram в субботу, 31 октября.
По его словам, этому предшествовали переговоры и установление режима тишины, который продлится до 22:59 1 ноября.
По словам омбудсмена, эвакуация стала возможной благодаря договоренностям с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.
Также он выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп, президенту Украины Владимиру Зеленскому, депутату Верховной Рады Давиду Арахамии и Силам обороны за соблюдение договоренностей.
Среди эвакуированных — люди разного возраста: самому старшему мужчине 94 года, а самому младшему ребенку — чуть больше года. Лубинец рассказал о нескольких историях спасения.
В частности, помогли семье из Олешек: отец из-за состояния здоровья и поврежденной лестницы не мог самостоятельно спуститься с восьмого этажа многоэтажки и оказался отрезанным от еды и воды. Другой эвакуированный мужчина пережил 16 атак дронов и четыре попадания ракет в его дом.
Помимо людей, в ходе миссии удалось вывезти домашних животных: кошек, собак, попугая и енота.
30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.
Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее добирались автобусами в Украину.
Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.