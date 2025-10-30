«Три дня не ели». Пожилые супруги пешком прошли 16 км, чтобы дойти из Торского до Лимана в Донецкой области

30 октября, 19:22
Белые ангелы эвакуировали супругов, которые вышли из фронтового Торского (Фото: Национальная полиция Украины / скриншот из видео)

В Донецкой области супруги отправились пешком из села Торское в Лиман, спасаясь от постоянных российских обстрелов. Правоохранители заметили людей по дороге и эвакуировали в безопасное место, сообщили в Национальной полиции в четверг, 30 октября.

https://www.youtube.com/embed/y9_en1G3Sy0

По данным полиции, в Торском продолжаются ожесточенные бои, из-за чего местные жители вынуждены прятаться в подвалах. Дом супругов сгорел после очередного обстрела, и они решили самостоятельно добраться до Лимана, где живет их зять.

«Прятались в погребе, потому что бомбили. Три дня не ели. Прилетело, едва успели выскочить из подвала. Все сгорело, ничего не осталось. Решили идти к зятю в Лиман. В 9 утра вышли и где-то около 14-ти дошли. Остановились у людей, потому что жене стало плохо с сердцем. Преодолели 16 километров, держась за велосипед. Женщина шла босая, потому что натерла ноги сапогами», — рассказал мужчина.

Белые ангелы отвезли супругов в безопасное место, где их уже ждали представители отряда быстрого реагирования Красного креста. Впоследствии людям помогут добраться до родных в других областях. Кроме пожилых супругов, правоохранителям удалось эвакуировать еще трех человек, среди них — женщину, чей дом был поврежден в результате обстрелов.

«Все взрывается, все горит, очень страшно. Три дрона прилетели в дом соседа — сгорел. В моем [доме] крыша повреждена, окон нет», — рассказала она.

В полиции отметили, что из-за усиления атак на Лиманскую громаду количество обращений об эвакуации растет. Передвижение по территории затруднено из-за постоянных ударов российских дронов, поэтому маршруты для вывоза гражданских планируют заранее, чтобы избежать огня врага.

Редактор: Кристина Пицуряк

