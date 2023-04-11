Спасти всех. Как проходила самая масштабная в Европе эвакуация детей-сирот с прифронтовых территорий 11 апреля, 09:00 Они приближают победу Благотворительный фонд Руслана Шостака

В марте прошлого года в рамках проекта «Детство без войны» Благотворительного фонда Руслана Шостака спасли из зоны активных боевых действий около 2000 детей-сирот. Все они были эвакуированы в Турцию.

Фонд Шостака борется за каждого ребенка-сироту и намеревается сделать так, чтобы у детей была семья и возможность для полноценного развития в здоровом окружении. Это амбициозный долгосрочный проект, но в условиях войны на первый план вышла безопасность детей-сирот, поэтому команда провела самую масштабную эвакуацию со времен Второй мировой войны и перевезла детей из Украины в безопасное место.

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Мы видели сотни детских глаз, в которых, кроме страха, ничего не было.

В марте 2022 года Андрей Василенко, воспитанник детского дома города Марганец Днепропетровской области встречал свой седьмой день рождения в бомбоубежище. Вместо музыки и веселья — взрывы и страх смерти. Андрею повезло. Он выжил, и его, вместе с другими воспитанниками детского дома, в конце марта 2022 года удалось эвакуировать в Турцию волонтерам проекта «Детство без войны». «Мы видели сотни детских глаз, в которых, кроме страха, ничего не было. Мы сделали максимум, чтобы спасти и защитить этих детей», — рассказывает Наталия Масло, директор Благотворительного фонда Руслана Шостака.

Первые 159 детей и 26 сопровождающих их лиц прибыли в Турцию 27 марта 2022 года. «Дети должны поднимать голову только для того, чтобы наблюдать, как воздушные шары взлетают в небо, а не смотреть на падающие на них бомбы», — эти слова Первой леди Турецкой Республики госпожи Эмине Эрдоган стали лозунгом в поддержку детей. Всего за 10 дней удалось запустить самую масштабную в современной европейской истории эвакуацию детей-сирот и спасти 1700 маленьких украинцев и их опекунов. Для переезда задействовали более 90 автобусов, 24 железнодорожных вагона и 9 самолетов.

Фото: Благотворительный фонд Руслана Шостака

Юридический аспект

Важной составляющей эвакуации было юридическое сопровождение и защита. Чтобы предотвратить любые претензии на детей со стороны Турции, на каждую группу детей из интернатов Посол Украины в Турции Василий Боднар подписывал с турецкой стороной разрешение, в котором указывалось, что турецкая сторона гарантирует возвращение всех детей в Украину после завершения войны. И в документе делался акцент на том, что в отношении этих детей не будут осуществляться юридические процедуры по усыновлению и предоставлению гражданства.

Сейчас в Турции под опекой проекта находятся около 700 детей-сирот из Украины. «В начале войны мы все силы направили на то, чтобы как можно быстрее вывезти как можно больше детей-сирот из Украины. Сохранить поколение U. Дети, лишенные родительской любви и заботы, больше всего требуют внимания и участия. Тема сиротства — ключевая для фонда. Поэтому мы провели самую масштабную в Европе со Второй мировой войны централизованную эвакуацию детей-сирот из Украины. По окончании войны все дети вернутся на родину», — отметил Руслан Шостак, основатель Фонда и идейный вдохновитель проекта Детство без войны" .

Дети живут в отеле на берегу Средиземного моря с полным пансионом и медицинской страховкой, которая гарантирует надлежащий уход в случае неотложной потребности. Они учатся в украинских школах онлайн и посещают дополнительные курсы по развитию талантов. «Одна из главных задач всей команды — не просто предоставить нашим подопечный временный дом, но и создать комфортные условия для их пребывания в Турции. Поэтому мы организовали процесс онлайн обучения в украинских школах и снабдили необходимыми гаджетами каждого ребенка, благодаря помощи волонтеров», — говорит Наталия Масло, директор Благотворительного фонда Руслана Шостака.

Фото: Благотворительный фонд Руслана Шостака

Украинская атмосфера в Турции

Дети очень интересуются спортом. Самым популярным среди прочих является футбол. Дети приобщаются даже к международным спортивным состязаниям. 25 эвакуированных детей вышли на поле вместе с футболистами и спели гимн Украины перед началом матча Шахтер — Антальяспор, который проходил в Турции. «Я был в восторге. Даже не мечтал никогда, что я буду стоять на настоящем огромном футбольном поле рядом со своими кумирами, которых видел только по телику», — с восторгом вспоминает десятилетний Дмитрий.

Для творческих детей есть кружки рисования, которые ведут дипломированные художники, бисероплетения, оригами. «Я посещаю сразу три кружка — рисую, занимаюсь спортом и пою. Мне очень нравится, как о нас заботятся и очень вкусно кормят», — делится впечатлениями тринадцатилетняя Каролина. Питание детей организовано по всем санитарным нормам Украины. В рационе детей преобладает украинская кухня.

Фото: Благотворительный фонд Руслана Шостака

Еще одно направление работы фонда — психологическая помощь; это важный этап реабилитации детей, в котором заботятся не только о физическом и умственном развитии, но и об эмоциональном состоянии. С детками занимаются психологи. Они проводят тематические тренинги, а также групповые и индивидуальные занятия.

В проекте 120 детей с особыми потребностями. Есть волонтеры, которые проводят для них отдельные развивающие и реабилитационные занятия, направленные на улучшение моторики, умственные и интеллектуальные упражнения.

Фото: Благотворительный фонд Руслана Шостака

Проект «Детство бей войны» поддержало много звезд. Посланницей проекта стала Оля Полякова. Также в Турцию приезжали украинские звезды: Джамала, Руслана, группа THE Hardkiss дала два благотворительных концерта в Анталии и Стамбуле. «Как мама двух дочерей я понимаю, насколько дети уязвимы для любых проявлений и последствий войны. И даже не могу представить, насколько сложно справиться с этим детям-сиротам, оставшимся без родителей при разных обстоятельствах», — комментирует свое участие в проекте Ольга Полякова.

Благотворительный Фонд Руслана Шостака продолжает активно помогать детям и начинает новый этап работы, приглашает государственные социальные организации, детские дома и детские дома семейного типа поучаствовать в программе летнего оздоровления детей.