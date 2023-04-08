Осталось четверо. В Авдеевке полицейские разыскивают детей, которых прячут родители, которые не хотят уезжать 8 апреля, 23:07 В Авдеевке полиция разыскивает детей, чтобы эвакуировать их из города (Фото:Нацполиция Донецкой области/Facebook)

В Авдеевке Донецкой области полицейские разыскивают детей, чтобы эвакуировать. В городе остаются четверо детей, их скрывают родители, которые не хотят уезжать.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области в Facebook.

Эвакуационная группа Нацполиции Белые Ангелы уже разыскала двоих детей — двухлетнего Егора и его старшую сестру-шестиклассницу. Полицейские уговаривают семью эвакуироваться.

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Несмотря на ежедневные обстрелы, их родители хотят остаться дома. Полицейские разъяснили взрослым их права и обязанности в отношении детей и механизм обязательной эвакуации. Семье дали время на сбор вещей и проинформировали, что власть обеспечит их всем необходимым.

Нацполиция отмечает, что эвакуация ребенка из «горячей точки» начинается с поисков. В практике полицейских Авдеевки был случай, когда семья подговорила жителей целой улицы предоставить ложную информацию – якобы они вместе с ребенком уже уехали.

На втором этапе полиция уговаривает взрослых уехать и объясняет, что никто не будет разлучать их с ребенком, ведь эвакуация несовершеннолетних происходит только вместе с родными или одним из них. Завершение операции по спасению – вывоз семьи в безопасное место и организацией помощи для нее.

Во вторник, 4 апреля, в Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей в 21 населенном пункте.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 461 ребенок, еще 927 детей получили ранения. Офис генпрокурора заявил, что эти цифры не окончательны. Продолжается фиксация преступлений российских оккупантов в местах ведения боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.