Кабмин одобрил принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий 7 марта, 15:55 Мурал в Бахмуте, 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Кабинет министров во вторник, 7 марта, одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Решение инициировал и разработал Координационный штаб по вопросам обязательной эвакуации населения, вопрос защиты детей и их эвакуации с особо опасных территорий на контроле у вице-премьера Ирины Верещук.



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Теперь обязательная эвакуация будет проводиться на основании решения областных военных администраций, согласованного с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам обязательной эвакуации.

Принудительную обязательную эвакуацию детей будут проводить в сопровождении одного из родителей, человека, который их заменяет, или другого законного представителя.

«Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них — на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается, ведь речь идет о ее жизни», — заявили в Минреинтеграции.

По словам Ирины Верещук, решение правительства должно побудить родителей более ответственно относиться к вопросу эвакуации детей. В ведомстве уточнили, что сейчас под критерии принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подходит только Бахмут.

Заместитель мэра Бахмута Александр Марченко 5 марта говорил, что в Бахмуте остаются около 4000−4500 людей, но их трудно уговорить уехать. Ирина Верещук 7 марта сказала, что среди них приблизительно 38 детей.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 461 ребенок, еще 927 детей получили ранения. Офис генпрокурора заявил, что эти цифры не окончательные. Продолжается фиксация преступлений российских оккупантов в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.