Остается еще более 36 тыс. Эвакуация детей из Донецкой области происходит ежедневно — Кириленко 12 сентября, 06:30 Эвакуация из Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Донецкой области процесс эвакуации детей продолжается каждый день. В настоящее время в области остается более 36 тысяч детей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



«В Донецкой области проживали около 200 тысяч детей до 18 лет. Сейчас остается 36 тысяч 332 ребенка. Процесс эвакуации детей продолжается каждый день», - отметил Кириленко.

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Он отметил, что особенно в области заботятся об эвакуации детей, остающихся в детских домах семейного типа.

Кириленко заверил, что к моменту существенного снижения температуры все дети с родителями будут эвакуированы. Особое внимание будет уделено тем, кто проживает на линии фронта.

«Ни один житель Донбасса не останется на произвол судьбы. Да. Есть выход из зон комфорта. Да. Людям тяжело и очень сложно покидать свои хозяйства и дома, но они должны понимать, что так гораздо эффективнее смогут действовать военные власти на месте», — убежден Кириленко.

Он отметил, что с начала войны в Донецкой области остаются разрушенными или поврежденными 78 жилых домов и 622 учебных заведения.

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