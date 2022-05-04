Сегодня запланирована эвакуация из Токмака и Васильевки: Верещук назвала время и место

4 мая, 14:03
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Сегодня будет организована эвакуация людей из населенных пунктов Токмак и Васильевка (Фото:Мариупольский городской совет)

Сегодня будет организована эвакуация людей из населенных пунктов Токмак и Васильевка (Фото:Мариупольский городской совет)

В среду, 4 мая, будет организована эвакуация людей из населенных пунктов Токмак и Васильевка Запорожской области в Запорожье.

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Место и время:

Видео дня
  • в Токмаке — в 15:00 на выезде из города (бывшее кафе Нирвана);
  • в Васильевке — в 16:00 на блокпосте Тарелка.

Она подчеркнула, что эвакуация обязательно будет.

Ранее сообщалось о новом этапе эвакуации из Мариуполя. Автобусы с людьми уже выехали из города.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Эвакуация Запорожская область Запорожье Ирина Верещук Война России против Украины

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