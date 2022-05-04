Сегодня запланирована эвакуация из Токмака и Васильевки: Верещук назвала время и место
Сегодня будет организована эвакуация людей из населенных пунктов Токмак и Васильевка (Фото:Мариупольский городской совет)
В среду, 4 мая, будет организована эвакуация людей из населенных пунктов Токмак и Васильевка Запорожской области в Запорожье.
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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Место и время:
- в Токмаке — в 15:00 на выезде из города (бывшее кафе Нирвана);
- в Васильевке — в 16:00 на блокпосте Тарелка.
Она подчеркнула, что эвакуация обязательно будет.
Ранее сообщалось о новом этапе эвакуации из Мариуполя. Автобусы с людьми уже выехали из города.
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