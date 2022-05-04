Сегодня запланирована эвакуация из Токмака и Васильевки: Верещук назвала время и место 4 мая, 14:03 Цей матеріал також доступний українською Сегодня будет организована эвакуация людей из населенных пунктов Токмак и Васильевка (Фото:Мариупольский городской совет)

В среду, 4 мая, будет организована эвакуация людей из населенных пунктов Токмак и Васильевка Запорожской области в Запорожье.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Место и время:

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в Токмаке — в 15:00 на выезде из города ( бывшее кафе Нирвана);

бывшее кафе Нирвана); в Васильевке — в 16:00 на блокпосте Тарелка.

Она подчеркнула, что эвакуация обязательно будет.

Ранее сообщалось о новом этапе эвакуации из Мариуполя. Автобусы с людьми уже выехали из города.

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