Укрзализныця назначила эвакуационный поезд с Востока Украины на 9 июня 9 июня, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця предупреждает о сбоях на сайте по покупке билетов (Фото:Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia)

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда с востока Украины на 9 июня.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс.

Поезд отправляется в 16:30 — 234/233. Покровск — Днепр — Львов. В Укрзализныце предупредили, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому рекомендуют проверять информацию на сайте компании.

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Также стоит отметить, что эвакуационные рейсы спасают жизнь людей с горячих точек Украины, они бесплатны. В первую очередь предпочитают детей, женщин и пожилых людей. В поезд можно брать животных, исключение — крупные и агрессивные животные. Если вы планируете брать громоздкие вещи, то их могут не разрешить взять из-за нехватки места.

В таких рейсах отсутствует питание, а также ограниченное количество постельных наборов. Участки, на которых возможна активность врага, поезд проходит с выключенным светом и на низкой скорости.

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