Эвакуации из Мариуполя 4 мая — опубликован график 4 мая, 02:11 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, разрушенный российскими оккупантами, 22 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Опубликован график и маршрут эвакуационной колонны из Мариуполя 4 мая.

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Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.



"Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4.05.2022.



- Мариуполь "Порт-Сити" - 8 часов

- Луначарское кольцо – 10:00

– Токмак 15:00

- Васильевка – 16:00



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Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.



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