Эвакуации из Мариуполя 4 мая — опубликован график
Мариуполь, разрушенный российскими оккупантами, 22 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Опубликован график и маршрут эвакуационной колонны из Мариуполя 4 мая.
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Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.
"Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4.05.2022.
- Мариуполь "Порт-Сити" - 8 часов
- Луначарское кольцо – 10:00
– Токмак 15:00
- Васильевка – 16:00
Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
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