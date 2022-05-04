Эвакуации из Мариуполя 4 мая — опубликован график

4 мая, 02:11
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Мариуполь, разрушенный российскими оккупантами, 22 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, разрушенный российскими оккупантами, 22 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Опубликован график и маршрут эвакуационной колонны из Мариуполя 4 мая.

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Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

"Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4.05.2022.

- Мариуполь "Порт-Сити" - 8 часов
- Луначарское кольцо – 10:00
– Токмак 15:00
- Васильевка – 16:00

Видео дня

Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мариуполь Эвакуация

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