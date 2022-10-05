LIVE. Международная конференция «Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together». Начало в 10:30 — смотреть 5 октября, 09:00 Партнерский проект Конференция Europe-Poland-Ukraine

5 октября 2022 г. в Варшаве, впервые с начала российской агрессии против Украины, состоится масштабный международный деловой форум, посвященный польско-украинскому деловому сотрудничеству и поддержке послевоенного восстановления Украины.

Международная конференция «Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together» 5 октября 2022 г. проводится под патронатом Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Предусматривается также онлайн-включение на мероприятии Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Первого Вице-премьер-министра — Министра экономического развития и торговли Юлии Свириденко.

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Среди ключевых докладчиков мероприятия: Премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецки, Государственный секретарь Канцелярии Президента РП Якуб Кумох, Госсекретарь Канцелярии Премьер-министра РП Михал Дворчик, заместитель Главы Офиса Президента Украины А.Сибига. Активное участие в дискуссии примут Министр развития и технологий Вальдемар Буда, Первый вице-премьер-министр, Министр экономического развития и торговли Юлия Свириденко, Министр аграрной политики Украины Николай Сольский, Министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин и Министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков, которые представят видение потребностей и приоритетов экономического и отраслевого сотрудничества.



Ключевой элемент мероприятия — отраслевые панельные дискуссии, где ожидается активное участие польского и украинского бизнеса.

Среди отраслевых тем обсуждения — аграрный сектор и пищевая промышленность, транспорт и логистика, восстановление на уровне города и региона, ІТ сектор. Отдельного внимания заслуживает панель, посвященная сотрудничеству компаний оборонной отрасли.



Организаторами конференции выступает Польский Союз предпринимателей и работодателей (ZPP), одна из крупнейших польских бизнес-ассоциаций, объединяющая более 800 польских средних и малых предприятий в 14 регионах страны, польские компании с международным капиталом, в которых работает 600 000 работников, а также Варшавский Институт предпринимательства . Партнерами ассоциации являются также более 22 отраслевых бизнес-союзов, представляющих практически все секторы польской экономики.



ZPP является одним из ведущих адвокатов польского бизнеса перед институтами ЕС, реализуя свою деятельность через собственное представительство в Брюсселе.

С началом российской агрессии против Украины, ZPP взял на себя лидерство в продвижении польско-украинского делового сотрудничества. 8 июля 2022 г. в Киеве открылось Представительство ZPP в Украине, возглавляемое бывшим украинским дипломатом и специалистом в сфере европейской интеграции Украины Назаром Бобицким. О приоритетах деятельности ZPP в Украине можно узнать здесь.