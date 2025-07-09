Компания «Киевстар» вошла в состав украинской делегации на третьем заседании Совета бенефициаров консорциума POTENTIAL for European Digital Identity, которое состоялось 18−19 июня в Праге. Вместе с представителями Минцифры и команды Дія обсуждали реализацию пилотного проекта по созданию Европейского цифрового кошелька идентификации (EUDI Wallet), в котором Украина участвует наравне со странами ЕС.

Европейский цифровой кошелек — это мобильное приложение, которое позволит гражданам безопасно хранить и обмениваться личными данными в электронной форме. Кошелек EUDI Wallet позволит людям идентифицировать и аутентифицировать себя онлайн в своей стране и за рубежом. Он будет иметь единые стандарты и технические характеристики для всех стран ЕС. В рамках пилотного проекта POTENTIAL участниками проекта тестируется шесть сценариев использования цифрового кошелька EUDI Wallet, среди которых — доступ к государственным услугам онлайн, удобное открытие банковского счета, хранение и предъявление водительских прав в смартфоне, регистрация SIM-карты, применение электронной подписи, а также получение электронных медицинских рецептов.

Основная роль Киевстар в проекте заключается в тестировании онлайн идентификации мобильного номера через EUDI Wallet — одного из шести способов использования цифрового продукта. Компания работает совместно с командой украинского государственного приложения Дія и партнерами из Германии над отработкой двух практических сценариев: когда украинец покупает SIM-карту в стране ЕС и проходит идентификацию через украинскую версию EUDI Wallet, разработанную «Дією», и когда житель ЕС приезжает в Украину и покупает SIM-карту местного оператора, идентифицируясь через европейскую версию кошелька своей страны.

Киевстар уже предоставляет абонентам возможность идентификации с помощью Дії или Bank ID. Внедрение EUDI Wallet расширит спектр возможностей идентификации как для украинских, так и для иностранных клиентов. Абоненты смогут проходить идентификацию онлайн без необходимости посещать офисы обслуживания, что особенно актуально в условиях растущей мобильности граждан и цифровизации услуг.

Украина присоединилась к консорциуму POTENTIAL в 2023 году и совместно с европейскими партнерами наработала требования и сценарии использования EUDI Wallet, что имеет стратегическое значение для интеграции Украины в цифровое пространство ЕС. Его внедрение упростит доступ к сервисам, унифицирует идентификацию и обеспечит удобное пользование телеком-услугами для граждан обеих сторон.