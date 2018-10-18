18 октября 2018, четверг

"Это наша боль, это наши дети". Рада почтила погибших в колледже Керчи минутой молчания

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Народные депутаты почтили память жертв трагедии в Керчи
Фото: Пресс-служба ВР

Народные депутаты почтили память жертв трагедии в Керчи

Верховная Рада почтила минутой молчания погибших в результате взрывов и стрельбы в политехническом колледже оккупированной Керчи.

"Никогда такого не было в украинском Крыму. Безумие "русского мира" ударило по невинным детям. Это наша боль, это наши дети", - сказал спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Погибл 21 человек, часть пострадавших находится в реанимации.

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство".Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.

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