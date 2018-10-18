"Это наша боль, это наши дети". Рада почтила погибших в колледже Керчи минутой молчания

Верховная Рада почтила минутой молчания погибших в результате взрывов и стрельбы в политехническом колледже оккупированной Керчи.

"Никогда такого не было в украинском Крыму. Безумие "русского мира" ударило по невинным детям. Это наша боль, это наши дети", - сказал спикер украинского парламента Андрей Парубий.

.@AndriyParubiy висловив співчуття рідним загиблих дітей в українському м. Керч: "Безумна кривава трагедія забрала 20 людських життів. Більшість з них – діти. Ніколи такого не було в українському Криму. Безумство "руского міра" вдарило по невинних дітях"

????https://t.co/Vy8qsHYx8z pic.twitter.com/dLWegYbae4 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 18 октября 2018 г.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Погибл 21 человек, часть пострадавших находится в реанимации.

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство".Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.