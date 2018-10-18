"Это наша боль, это наши дети". Рада почтила погибших в колледже Керчи минутой молчания

Верховная Рада почтила минутой молчания погибших в результате взрывов и стрельбы в политехническом колледже оккупированной Керчи.
"Никогда такого не было в украинском Крыму. Безумие "русского мира" ударило по невинным детям. Это наша боль, это наши дети", - сказал спикер украинского парламента Андрей Парубий.
.@AndriyParubiy висловив співчуття рідним загиблих дітей в українському м. Керч: "Безумна кривава трагедія забрала 20 людських життів. Більшість з них – діти. Ніколи такого не було в українському Криму. Безумство "руского міра" вдарило по невинних дітях"— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 18 октября 2018 г.
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Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
Погибл 21 человек, часть пострадавших находится в реанимации.
В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство".Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.
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