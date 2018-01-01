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"Это месть": Адвокат Курбединов связал свое задержание с защитой украинского моряка

Сегодня, 21:52
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Эмиль Курбединов

Задержанный в оккупированном Крыму адвокат Эмиль Курбединов заявил, что его задержание является местью за его адвокатскую и правозащитную деятельность, в том числе за защиту захваченного в Керченском проливе украинского военного моряка.

Об этом он заявил 6 декабря во время заседания "суда" Симферополя, передает Крым. Реалии.

"Это месть за мою деятельность, адвокатскую и правозащитную, потому что я вступаю в политически мотивированные дела. Недавно я стал защищать украинского военнопленного Богдана Небылицу. Думаю, что все это направлено на то, чтобы на какое-то время вывести меня из всех этих процессов", - заявил он. 

Эмиль Курбединов защищает командира малого бронированного катера Никополь ВМС Украины Богдана Небылицу, захваченного пограничниками ФСБ РФ в Керченском проливе.

Крымский адвокат подчеркнул, что виновным себя не считает. По его словам, административное дело против него незаконно, поскольку начато на основании анонимного заявления вопреки установленному законом порядку.

Напомним, что 6 декабря оккупационные власти Крыма задержали известного адвоката Эмиля Курбединова. Формальным поводом для этого стал его пост в соцсети Facebook от 2013 года.

Его подозревают в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Ему грозит административный арест.

Теги:   Адвокат Симферополь Крым

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