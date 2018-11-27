"Это маразм": Климкин объяснил, почему суд над захваченными украинскими моряками недопустим

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что суд над захваченными украинскими моряками недопустим, поскольку они по статусу являются военнопленными.

В эфире телеканала 1+1 глава МИД назвал "маразмом" суд над украинскими моряками.

"Военнопленных судить по определению нельзя, это маразм, но Россия это делает. И мы должны защитить их хотя бы на сегодня, хотя бы на ближайшие дни", - подчеркнул Климкин.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков перевозят в оккупированный Симферополь, где должен состояться суд.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и тому подобное.