27 ноября 2018, вторник

"Это маразм": Климкин объяснил, почему суд над захваченными украинскими моряками недопустим

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Климкин назвал

Климкин назвал "маразмом" суд над задержанными возле Керченского пролива украинскими моряками

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что суд над захваченными украинскими моряками недопустим, поскольку они по статусу являются военнопленными.

В эфире телеканала 1+1 глава МИД назвал "маразмом" суд над украинскими моряками.

"Военнопленных судить по определению нельзя, это маразм, но Россия это делает. И мы должны защитить их хотя бы на сегодня, хотя бы на ближайшие дни", - подчеркнул Климкин.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков перевозят в оккупированный Симферополь, где должен состояться суд.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и тому подобное.

 

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