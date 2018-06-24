Это лакмус на толерантность общества. Известные украинцы - о том, нужны ли Марши равенства

Журнал Новое Время расспросил известных соотечественников о том, как они относятся к маршам в поддержку прав ЛГБТ-сообщества в Украине и нужны ли такие акции.

В воскресенье, 17 июня, в Киеве прошел пятый Марш равенства, ставший наиболее массовым из всех ранее проведенных в столице – в нем приняли участие около 4-6 тыс. человек.

Ирена Карпа, первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции, писательница, лидер группы Qarpa:

Считаю, нужны, как и любые другие марши инаковости. Марши тех, с кем обществу жить "дискомфортно".

Вчера в Париже попала на большой фестиваль "людей с синдромом". Особые дети и взрослые - с врожденными или приобретенными особенностями, люди на колясках, с родителями. Это просто способ говорить "мы – есть" и лакмус на толерантность общества.

Семен Глузман, президент Ассоциации психиатров Украины, правозащитник и диссидент:

Я к этому отношусь настороженно. Это же интимные вещи, которые уже, слава богу, не преследуются ни в психиатрии, ни правоохранительными органами.

И потом - я смотрю, кому это выгодно. С одной стороны, это специфические граждане Украины, которые хотят, чтобы все знали: они не такие. А с другой - наши правые радикалы, которым нужно одно: чем больше врагов, тем больше у них денег.

Андрей Кокотюха, писатель, киносценарист:

Я не знаю фактов нарушения прав ЛГБТ-сообщества в Украине. Более того, у меня много знакомых геев. О них - только хорошее. Это люди, которые реализовали себя в своих профессиях, они успешны и креативны, их таланты достойны уважения. По­этому меня совсем не волнует их сексуальная ориентация. А они, кстати, не ходят на прайды, считая это уделом лузеров.

Отсюда вывод: противники прайдов в Украине находятся на одном уровне с их поклонниками. То есть протестовать так же важно, как и участвовать. Хождение с флагами раз в году проблем ЛГБТ-сообщества не решит.

Айдер Муждабаев, заместитель гендиректора телеканала ATR:

Конечно, нужны. Во-первых, потому что речь идет о защите прав разных категорий граждан, в том числе и представителей разных сексуальных ориентаций. А во‑вторых, по моему мнению, реализация прав представителей ЛГБТ - важный шаг для госбезопасности Украины. Объясню почему.

Это важный шаг для госбезопасности Украины. Очень трудно завербовать политика [на основе компромата] в западной стране, где права ЛГБТ уже признаны Украина сейчас находится в состоянии войны, а спецслужбы, понятно какой страны, пытаются всячески влиять на политику в Украине и добывать секретную информацию. Одним из основных методов вербовки и создания своих агентов влияния является гей-компромат. Проще всего любой спецслужбе поймать политика, военного, сотрудника спецслужб именно на компромате, который связан с сексом. И в то же время очень трудно завербовать политика в западной стране, где права ЛГБТ уже признаны, а общество толерантно относится к людям иной сексуальной ориентации.

Ольга Кудиненко, основательница благотворительного фонда Таблеточки, член попечительского совета Охматдета:

Я - за любые мирные марши. Они показывают разнообразие жизни и учат людей толерантности и принятию.

Но думаю, что одни марши ситуации не изменят. Было бы здорово, если бы международные компании, чьи главные офисы поддерживают равные права для всех, активно поддерживали ЛГБТ-сообщество в Украине: участвовали в маршах, и руководство поддерживало своих сотрудников громко.

И, конечно, говорить о равных правах надо не раз в год во время марша, а круглый год.

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Андрей Пигулевский, основатель и владелец фермы Устрицы Скифии:

ЛГБТ-сообщества никоим образом не дискриминируются законами Украины. Есть нюансы по семейному праву, наследство и общее имущество, но это вопросы легко закрываются юристом за две недели.

Я расцениваю ЛГБТ-прайд как декларацию и демонстрацию своих сексуальных предпочтений. И считаю, что вопросы ориентации, как и религии, не должны выходить за пределы дома, в котором живет человек.

Выходящие на прайд знали, что будут столкновения, провокации и скандал, но все равно вышли. ЛГБТ должны учитывать, что украинское общество довольно традиционное и консервативное. С этим нельзя не считаться.

Владимир Тихий, кинорежиссер:

Безусловно нужны. Но есть пара нюансов, которые несколько нивелируют происходящее. Во-первых, среди организаторов этого мероприятия есть персонажи сомнительного качества. А во‑вторых, нужно понимать, что это киевская улица, а не улица Лондона или Нью-Йорка. Потому что у нас улица воспринимается как место демонстрации своего доминирования. Они не просто заявляют о том, что они есть, а делают это с неким вызовом. Это претензия на исключительность, и обществом воспринимается как посягательство на его мировоззренческие или другие права.

Это должно быть не вызовом, а просветительской акцией. Вещи, которые должны ломать шаблоны, а не работать на их укрепление

Мне кажется, что последняя акция была абсолютно проигрышная. И скорее всего она должна была бы проходить не в формате шествия с перекрытием центральных улиц и станций метро. А в формате фестиваля, который в течение дня проходил бы на какой‑то территории в центре города. Это должно быть не вызовом, а просветительской акцией. Просвещение через шоу. Вещи, которые должны ломать шаблоны, а не работать на их укрепление среди большой части нашего общества.

Руслан Кухарчук, лидер национального движения Всі разом - за сім’ю!:

Шествия ЛГБТ-сторонников в последние два года превратились из условно правозащитнических в откровенно пропагандистские эротические шоу. Главная их задача - насилие против общественной морали и унормирование порочного образа жизни в сознании граждан.

Кроме того, название Марш равенства звучит совсем нелепо и цинично. Какое может быть равенство, когда перекрывается несколько станций метро ради лишь одной небольшой группы людей? Когда закрывается весь центр Киева почти на сутки, словно у нас комендантский час.

Ну и напоследок напомню: гей-парад в Киеве в этом году прошел по крови невинных людей, которые мирно стояли в районе улицы Владимирской, но были жестоко избиты силовиками и выволочены, словно второсортные граждане.

Влад Фисун, креативный директор Atlas Weekend, ведущий Радио Аристократы, диджей:

Считаю, что воспитание толерантности в обществе - вопрос крайне важный. И я признателен тем, кто каждый год отважно выходит на этот марш, рад, что этих людей больше. Я бы хотел, чтобы это однажды получился не марш, а праздник, с вечеринками, танцами и карнавалом. Как это происходит во всем цивилизованном, толерантном мире.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №23 от 21 июня 2018 года