Это, конечно, наркотик. Известные украинцы рассказали о своем отношении к соцсетям Сегодня, 08:17 Цей матеріал також доступний українською StockSnap / pixabay.com Известные украинцы называют соцсети рабочим инструментом, источником информации и наркотиком StockSnap / pixabay.com

Журнал НВ расспросил известных украинцев об их отношении к соцсетям.

Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда Демократические инициативы

Уже лет семь пользуюсь Facebook. Это, конечно, наркотик. С одной стороны, он очень облегчает жизнь, а с другой — отбирает много времени. В другие соцсети не лезу, потому что это будет перебор. Мне хватает FB.

Огорчает, что в соцсетях столько откровенной глупости и фейков, а потом этим делятся и формируют общественное мнение. И если такое появляется у меня в комментариях, я сообщение удаляю. Потому что это моя страница, и я здесь хозяйка.

Более того, я никогда не добавляю в друзья автоматически, а проверяю каждый профиль. И еще у меня всегда в друзьях есть несколько человек из другого лагеря, чтобы все-таки знать, что там.

И я уже не представляю, как жить без социальных сетей. Так же, как и без мобильного телефона.

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ

В Штатах Facebook нет практически ни у кого из моих коллег на уровне борда МВФ. А если и есть, то используется только для личных взаимоотношений, не для продвижения идей или политики. У гораздо большего количества людей есть аккаунт в Linkedin — там можно общаться на профессиональные темы.

У дочки в школе FB тоже непопулярен. В позапрошлом году дети увлекались общением в Snapchat, в прошлом году — больше в Instagram, а сейчас все повально ставят на телефоны TikTok, соцсеть, больше приспособленную для обмена медиафайлами.

Влад Троицкий, театральный режиссер, основатель фестиваля Гогольfest

Не пользуюсь. Потому что они сжирают время. Я предпочитаю офлайн-общение, а не онлайн. Я никогда не пользовался ни Facebook, ни Одноклассниками, ни ВКонтакте. И не буду.

Обделенным себя не чувствую. Я вот поговорю с людьми, и мне хватает этой информации. В общем, живых людей предпочитаю.

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Андрей Федорив, основатель и владелец брендингового агентства Fedoriv

Да, очень. У меня сейчас приоритет такой: YouTube, я считаю его тоже социальной сетью, потом Instagram и третье место делят Linkedin и Facebook. Причем на 20% я создаю контент и на 80% — потребляю.

Меня ничего [в этих соцсетях] не раздражает, я отношусь к ним потребительски, как к шведскому столу. Я беру тот контент, который мне нужен. YouTube и Instagram позволяют мне чувствовать пульс времени.

И меня поражает, как мало людей смотрят, например, встречи в Google или в Стэнфорде с крупнейшими CEO. Например, когда я вижу, что бесплатное [видео] с бывшим CEO HP с глубоким полуторачасовым общением набирает 2000 просмотров, для меня это немножко дико. Я много потребляю вот такого образовательного тематического контента и смотрю на то, что делают бренды и блогеры.

Владислав Чечеткин, создатель и владелец интернет-магазина Rozetka.ua

Пользуюсь Facebook. Для меня это средство коммуникации, получения новостей и своего рода монитор настроений. В то же время, это очень агрессивный тайм-киллер. И признаюсь, что баланс «польза» и «потерянное время» соблюсти непросто.

Олег Тистол, художник

Не совсем. Я пользуюсь не своими руками. У меня есть представительская страничка в Facebook и Instagram, поэтому периодически, в основном через родных, туда заглядываю и знаю, что происходит в этих соцсетях.

А лично стараюсь там не появляться, потому что это отбирает большую часть жизни и никакого толку. Я, пожалуй, нахожусь уже в том социально-возрастном и профессиональном месте, где пытаешься контакты уменьшить, а не увеличить. Так что тут не то что соцсети, а перед тем, как дать номер телефона, долго думаешь. Из-за избыточных контактов просто не хватает времени на то, что является смыслом жизни: искусство и общение с близкими.

А так я, конечно, понимаю, что без соцсетей уже не прожить и что это важно и нужно.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер

В последнее время Facebook стал взрывоопасным. Те же выборы показали, насколько люди не умеют слушать и слышать друг друга. Так много озлобленных бестолочей в FB я давно не встречал. На мое фото с президентом с подписью Доброе утро, господин Президент! вылилось столько грязи от посторонних, что я обалдел.

В то же время в Instagram это фото набрало зашкаливающее количество лайков и только хорошие отзывы. Поэтому Instagram импонирует доброжелательностью. А FB ценю по старой памяти.

Виктория Войцицкая, народный депутат от Самопомочи

Это едва ли не единственный для меня инструмент донесения своей позиции. Поэтому прежде всего — Facebook. Кроме этого, я веду свой Instagram и время от времени Telegram-канал.

Периодически замечаю, как в первые сутки-двое [под новым постом] в комментариях в FB появляются боты, поэтому приходится чистить такие сообщения, убирать откровенную ложь и неприятные комментарии персонального характера. Хотя иногда бывает интересно вступить в дискуссию с профессионалами, у которых противоположная точка зрения. Такую дискуссию я всегда поддерживаю. Хотя в Facebook фактически превалируют две парадигмы: зрада и перемога.

А еще благодаря своей старшей дочери недавно освоила Stories [короткие видео и фото, которые исчезают через 24 часа]. Так что она меня иногда консультирует и помогает формировать интересные мемы или месседжи.

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Алексей Рябчин, народный депутат от ВО Батькивщина

Для меня это каналы коммуникации. Поэтому я лично веду свои странички в Facebook, Instagram, а сейчас еще в Telegram и Twitter. Каждая соцсеть интересна по-своему. Например, Twitter — это больше английский язык, там меня читают иностранцы, поэтому стараюсь им рассказать об Украине. Facebook — политическая жизнь, Instagram — там больше фотографии, ну и Telegram — оперативные новости.

Что касается критики в соцсетях. В период моего студенчества я долго висел на разных форумах, был модератором. Так что пережил тот период, что ты кого-то должен переубедить или вступать в споры. Это меня не волнует.

Меня больше волнует, что моя восьмилетняя дочь спрашивает: «Папа, почему у меня до сих пор нет Instagram? Я хочу себе YouTube-канал». И понимаю, что если для меня соцсети — это скорее часть профессии, то для наших детей это уже будет неотъемлемой частью жизни.

Дмитрий Дубилет, менеджер проектов интернет-портала государственных услуг iGov, сооснователь виртуального банка monobank

Для меня они — важная часть бизнеса. Стараюсь через свой Instagram, Telegram и Facebook делиться интересной информацией о банке и не только.

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