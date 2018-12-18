Это фиаско. Появилось видео провального ограбления АЗС в Киеве
Сегодня, 13:43
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В Сети появилось видео неудачного ограбления группой вооруженных злоумышленников автозаправочной станции в Днепровском районе Киева.
Как видно на обнародованных кадрах, угрожая электрошокером, грабители завладели деньгами из кассы АЗС, однако, когда они вышли на улицу, то сразу попали в руки прибывших на место правоохранителей.
Ранее сообщалось, что 14 декабря на улице Освободителей в Киеве трое злоумышленников пытались ограбить заправку.