Это фиаско. Появилось видео провального ограбления АЗС в Киеве Сегодня, 13:43 398 Цей матеріал також доступний українською Грабители угрожали работнику заправки электрошокером Скриншот с видео Киев Оперативный/Facebook

В Сети появилось видео неудачного ограбления группой вооруженных злоумышленников автозаправочной станции в Днепровском районе Киева.

Как видно на обнародованных кадрах, угрожая электрошокером, грабители завладели деньгами из кассы АЗС, однако, когда они вышли на улицу, то сразу попали в руки прибывших на место правоохранителей.

Ранее сообщалось, что 14 декабря на улице Освободителей в Киеве трое злоумышленников пытались ограбить заправку.