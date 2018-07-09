Это был настоящий штурм: главаря одной из банд "ДНР" захватили свои же подельники - соцсети

Руководство пророссийской террористической организации "ДНР" захватило главаря одной из своих же группировок по кличке "Шаман", сообщается в сообществах сепаратистов в соцсетях.

Как рассказал один из российских наемников Михаила Полынкова, боевика похитили из собственного дома.

"6 июля "тырки" в балаклавах ворвались в дом к "Шаману". Это был настоящий штурм, правда, без сопротивления. Люди в балаклавах сначала разоружили троих охранников во дворе, потом одновременно ворвались в дом со всех сторон. И через двери и через выбитые окна", - заявил он.

По словам Полынкова, боевика обвинили в незаконном хранении оружия.

"Как вы думаете, что вменили "Шаману"? Разумеется, то же самое, что в свое время всем остальным "командирам", которые чем-то не угодили действующей "власти". Незаконное хранение оружия и боеприпасов", - написал он.

При этом наемник отметил, что подобный "беспредел" происходит на оккупированных территориях регулярно.