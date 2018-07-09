09 июля 2018, понедельник

Это был настоящий штурм: главаря одной из банд "ДНР" захватили свои же подельники - соцсети

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Террористы обвинили своего боевика в незаконном хранении оружия
Скриншот

Террористы обвинили своего боевика в незаконном хранении оружия

Руководство пророссийской террористической организации "ДНР" захватило главаря одной из своих же группировок по кличке "Шаман", сообщается в сообществах сепаратистов в соцсетях.

Как рассказал один из российских наемников Михаила Полынкова, боевика похитили из собственного дома.

"6 июля "тырки" в балаклавах ворвались в дом к "Шаману". Это был настоящий штурм, правда, без сопротивления. Люди в балаклавах сначала разоружили троих охранников во дворе, потом одновременно ворвались в дом со всех сторон. И через двери и через выбитые окна", - заявил он.

По словам Полынкова, боевика обвинили в незаконном хранении оружия.

"Как вы думаете, что вменили "Шаману"? Разумеется, то же самое, что в свое время всем остальным "командирам", которые чем-то не угодили действующей "власти". Незаконное хранение оружия и боеприпасов", - написал он.

При этом наемник отметил, что подобный "беспредел" происходит на оккупированных территориях регулярно.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове