30 мая 2018, среда

Это акт угрозы всем, кто не молчит. Журналист Юрий Мацарский о смерти российского публициста Аркадия Бабченко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Фотография Аркадия Бабченко на заборе посольства РФ в Киеве

Фотография Аркадия Бабченко на заборе посольства РФ в Киеве

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко 29 мая в Киеве — это террористический акт и угроза всем, кто не молчит и сопротивляется.

Такое мнение высказал журналист и друг погибшего публициста Юрий Мацарский в эфире Радио НВ.

"Как обычно выбрали самого смелого, талантливого и остроумного. Того человека, который наиболее хлестко и наиболее жестко и бескомпромиссно критиковал тех мерзавцев, которые сейчас управляют Россией, не считаясь ни с чьими вымышленными чувствами. Он не давал другим людям поддаться этой пропаганде и запугиванию. Как символ сопротивления этой лжи и коварству, символ борьбы смелости и таланта, он, конечно, был невыносим для этого кровавого режима", — сказал он.

Мацарский отметил, что для Бабченко Революция достоинства была личной победой, а гибель Небесной сотни стала личной трагедией, как и оккупация Крыма и вторжение России на востоке Украины.

"Было понятно, что он не собирается мириться с теми, кто сидит в Кремле", — добавил он.

Читайте также: Окуева, Шеремет, Бузина. Самые резонансные убийства в Киеве последних лет

Вечером 29 мая в Киеве был убит известный российский военный журналист и публицист Аркадий Бабченко, который в последнее время жил в Украине. Журналисту несколько раз выстрелили в спину на пороге собственной квартиры в панельной многоэтажке на улице Никольско-Слободская. 

Читайте также: Выстрелами в спину. Что известно об убийстве журналиста Бабченко в Киеве

Забор посольства РФ в Киеве обклеили портретами Бабченко, на Майдане Незалежности готовится акция памяти 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове