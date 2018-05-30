Это акт угрозы всем, кто не молчит. Журналист Юрий Мацарский о смерти российского публициста Аркадия Бабченко

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко 29 мая в Киеве — это террористический акт и угроза всем, кто не молчит и сопротивляется.

Такое мнение высказал журналист и друг погибшего публициста Юрий Мацарский в эфире Радио НВ.

"Как обычно выбрали самого смелого, талантливого и остроумного. Того человека, который наиболее хлестко и наиболее жестко и бескомпромиссно критиковал тех мерзавцев, которые сейчас управляют Россией, не считаясь ни с чьими вымышленными чувствами. Он не давал другим людям поддаться этой пропаганде и запугиванию. Как символ сопротивления этой лжи и коварству, символ борьбы смелости и таланта, он, конечно, был невыносим для этого кровавого режима", — сказал он.

Мацарский отметил, что для Бабченко Революция достоинства была личной победой, а гибель Небесной сотни стала личной трагедией, как и оккупация Крыма и вторжение России на востоке Украины.

"Было понятно, что он не собирается мириться с теми, кто сидит в Кремле", — добавил он.

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Вечером 29 мая в Киеве был убит известный российский военный журналист и публицист Аркадий Бабченко, который в последнее время жил в Украине. Журналисту несколько раз выстрелили в спину на пороге собственной квартиры в панельной многоэтажке на улице Никольско-Слободская.

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