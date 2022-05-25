Эта неделя будет решающей для дальнейшего развития событий в Луганской области — глава ОВА 25 мая, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Если оккупанты не добьются успеха до конца недели, то тогда они выдохнутся и ситуация стабилизируется, заявил Гайдай (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что текущая неделя станет решающей для дальнейшего развития событий в регионе.

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По его словам, если оккупанты не добьются успеха до конца недели, то тогда они выдохнутся и уже ситуация как минимум стабилизируется.

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«Мы просто понимаем, что цель поставил Путин своей армии, чтобы Луганскую область захватить, чего бы это не стоило, сколько бы там не погибло солдат, или не было уничтожено техники. Поэтому сюда перебрасываются к нам из разных регионов совершенно, то есть это и Мариуполь, и Харьков, и даже с Донецкой области часть забрали, чтобы просто уже продавить полностью Луганскую область», — отметил Гайдай.

В то же время, по его словам, силы оккупантов тоже не безграничны.

«Они такие же пулепробиваемые, как и все остальные. Единственное, конечно, их очень много… Но я думаю, что ближайшая неделя на самом деле все покажет. Развитие событий будет именно на этой неделе. Потому что, если они до субботы-воскресенья не добьются успеха, то тогда они выдохнуться и уже ситуация как минимум стабилизируется для нас. Неделю переживем, выстоим, то дальше уже будет намного легче», — считает Гайдай.



Ранее Гайдай сообщил, что оккупанты подошли ближе к Северодонецку и могут обстреливать из минометов, в окрестностях продолжаются бои.

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