єВорог. Минцифры призывает граждан быть осторожными во время съемки оккупантов 22 мая, 06:03 Цей матеріал також доступний українською єВорог (Фото:t.me/evorog_bot)

Министерство цифровой трансформации призывает граждан быть осторожными при передаче информации о перемещении оккупантов в чатбот єВорог. В ведомстве призывают не приближаться к оккупантам или вражеской технике намеренно.

Война России против Украины — главные события 21 мая

«Ежедневно наша команда получает сотни заявок о перемещении оккупантов в єВорог и оперативно передает их ВСУ. Это означает, что каждый из вас каждым сообщением в чатбот приближает нашу общую победу. Однако помните о простых правилах безопасности народной разведки», — говорится в сообщении.



Видео дня

В министерстве призывают украинцев не приближаться к оккупантам или вражеской технике намеренно, чтобы их сфотографировать, снимать фото и видео незаметно, особенно если оккупанты расположены близко.

Отправив кадры в чатбот, советуют удалять их со смартфона для безопасности. Сейчас враги на оккупированных территориях могут проверить гаджет.

Кроме того, Минцифры советует не выставлять кадры с геолокацией и перемещением врагов в соцсети. Не обсуждать в телефонных разговорах с родными и близкими месторасположение оккупантов.

Напомним, ранее Минцифры обновила функционал программы єВорог, после чего стало возможным сообщать о военных преступлениях, совершенных российскими солдатами.

« У многих людей во дворах есть камеры наблюдений – они могут помочь нам отследить этих убийц и мародеров. Например, у нас уже 31 заявка от пользователей, которые дали нам информацию о преступниках, действовавших в Буче или Ирпене», — объяснял руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник.

Оккупанты бегут. Украинские десантники уничтожают БМП и пехоту россиян https://www.youtube.com/embed/xsXGrR1uJgk

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.