Эстонские и немецкие журналисты попали под обстрел оккупантов в Донецкой области 12 мая, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Происшествие случилось под городом Сиверск (Фото:err.ee)

Корреспонденты канала EER Антон Алексеев и Кристьян Свиргсден вместе с коллегами из Postimees Яанусом Пийрсалу и Дмитрием Котюхом и журналистами немецкой газеты Die Welt попали под обстрел в Донецкой области.



Об этом сообщает официальная страница Национального союза журналистов Украины в социальной сети Telegram.

Отмечается, что происшествие случилось под городом Сиверск.

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«С того места, где мы остановились, было видно, что город находится под шквальным огнем, и многие дома уже горят. После 15 минут лежания на земле под обстрелом мы решили покинуть это страшное место. Тем более что обломки кассетного боеприпаса летели уже относительно близко», — сказали представители СМИ.

Репортеры пишут, что ситуация в районе их пребывания обострилась, в ТРО на блок-посте журналистами рассказали о боях в самом Сиверске.

При этом представители зарубежных СМИ были удивлены, что местные жители в это время, пока идут бои, пропалывают поле недалеко от блокпоста, чтобы в будущем собрать урожай.

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