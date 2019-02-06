Елена Деревянко
Почему нельзя сравнивать Зеленского с Рейганом
Сергей Фурса
Стране нужны еб***е
Тарас Прохасько
Главный интерес украинцев
Тимофей Милованов
Секс-хроники украинских университетов

"Есть все условия": Янукович заявил, что готов говорить с Путиным об обмене "всех на всех"

Сегодня, 15:44
394
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Янукович обещает поговорить с Путиным об обмене пленными

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным обмен пленными.

Во время пресс-конференции в Москве он сказал, что готов проявить такую инициативу и принять участие в этом процессе.

"Если меня слышит президент Порошенко, если у него есть желание решить эту проблему, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу "всех на всех". Один раз. Не делить там, кто больше поменяет, кто меньше. Это не базар" - отметил Янукович.

Он считает, что необходимо освободить всех с украинской и российской стороны, поскольку "для этого есть все условия".

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украине не о чем просить Януковича.

"В тюрьме украинцев держит Путин, а не его прирученные и прикормленные шавки ... А лох, который подыгрывает своим фиглярством циничным и грязным сценариям Кремля, не в переговоры должен играть, а отвечать за измену", - написала Геращенко в Facebook.

Теги:   Россия Обмен пленными Виктор Янукович

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 13:01

article_img
В Украине появился реестр коррупционеров
События

Сегодня, 10:53

article_img
ООС: обнародовано видео уничтожения ВСУ бронетехники оккупантов
Геополитика

Сегодня, 08:28

article_img
СМИ: Ирландия добивается от ЕС 4,5 миллиардов евро компенсации в случае "жесткого" Brexit

Выбор редакции

События

Сегодня, 12:05

article_img
Кормил картошкой. Российский пропагандист Киселев рассказал о дружбе с Порошенко в 2000-х
Экономика

Сегодня, 14:52

article_img
Изменить тенденцию. Как можно повлиять на уменьшение трудоспособного населения в Украине
Политика

Вчера, 19:28

article_img
20 лет заключения. Что может ждать Медведчука после обвинений в госизмене

ТОП 3

События

Вчера, 14:00

article_img
ГПУ открыла дело против Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме
32783
События

Вчера, 18:47

article_img
Молчать нельзя. Реакция соцсетей на отстранение Супрун
30142
События

Вчера, 00:45

article_img
Порошенко анонсировал на четверг голосование за внесение изменений в Конституцию
9893