"Есть все условия": Янукович заявил, что готов говорить с Путиным об обмене "всех на всех" Сегодня, 15:44 394 Цей матеріал також доступний українською EPA Янукович обещает поговорить с Путиным об обмене пленными EPA

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным обмен пленными.

Во время пресс-конференции в Москве он сказал, что готов проявить такую инициативу и принять участие в этом процессе.



"Если меня слышит президент Порошенко, если у него есть желание решить эту проблему, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу "всех на всех". Один раз. Не делить там, кто больше поменяет, кто меньше. Это не базар" - отметил Янукович.

Он считает, что необходимо освободить всех с украинской и российской стороны, поскольку "для этого есть все условия".

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украине не о чем просить Януковича.

"В тюрьме украинцев держит Путин, а не его прирученные и прикормленные шавки ... А лох, который подыгрывает своим фиглярством циничным и грязным сценариям Кремля, не в переговоры должен играть, а отвечать за измену", - написала Геращенко в Facebook.