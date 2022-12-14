Атака Шахедов: в Киевской области сбили почти все беспилотники, глава Житомирской ОВА предупредил о второй волне 14 декабря, 08:14 Власти предупредили о второй волне атаки иранских дронов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Утром в среду, 14 декабря, в Киевской области сбили большинство иранских беспилотников, которые пытались атаковать Киев и область.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Воздушная тревога продолжается. Опасность остается. Находитесь в укрытиях», — написал он.

В свою очередь глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил об угрозе второй волны атаки дронов.

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Рано утром 14 декабря в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях была объявлена воздушная тревога.

На этом фоне в Киеве прозвучало несколько взрывов, мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы прогремел взрыв.

В результате обломок Шахеда повредил два админздания в столице.

Также Кличко сообщал, что в небе над Киевом и областью сбили 10 иранских дронов.