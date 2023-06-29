Есть признаки подготовки России к новым ракетным обстрелам — ОК Юг 29 июня, 17:50 Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Россияне могут готовить новые ракетные обстрелы территории Украины, сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Враг активизирует беспилотную разведку вдоль линии фронта, пытается глубже проникнуть в тыловые регионы, что свидетельствует о вероятной подготовке к последующим ракетным ударам», — сказала Гуменюк в комментарии Радио Свобода.

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Гуменюк добавила, что ВСУ наблюдали «слабую активность в течение последних двух суток». По ее словам, это значит, что россияне переформатировали свои усилия, изучили возможности и подыскивали тактику, которая была бы максимально эффективна.

Также спикер напомнила, что российские войска очень часто пытаются компенсировать отсутствие результативности на линии фронта «тыловыми победами».

В пресс-службе ОК Юг также сообщали, что Россия увеличила корабельную группировку в Черном и Азовском морях. По их данным, в Черное море на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, снаряжение которого до восьми Калибров.