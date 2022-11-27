Есть признаки, что россияне могут покинуть Запорожскую АЭС — президент Энергоатома

27 ноября, 15:51
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ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент НАЭК Энергоатом Петр Котин заявил, что сейчас наблюдаются признаки того, что россияне могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти», — сказал Котин.

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В то же время президент Энергоатома добавил, что пока рано говорить о том, что российские военные уезжают с ЗАЭС, но они готовятся к этому.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами, а работники станции оказались в плену.

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Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   НАЭК Энергоатом Запорожская АЭС Война России против Украины

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