Есть пострадавшие. Во время крушения вертолета возле детсада в Броварах в заведении находились дети и персонал 18 января, 09:22 Количество пострадавших не уточняется (Фото:BraveGuardian10/Twitter)

Во время падения вертолета возле детского сада в Броварах в заведении находились дети и персонал.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

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Причины крушения пока не известны.