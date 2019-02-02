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Есть подозрения, что украинского моряка Эйдера заразили гепатитом в СИЗО Москвы - адвокат

Сегодня, 05:59
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Iryna Gerashchenko via Facebook

Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели

Адвокат Николай Полозов заявляет, что молодого удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдера могли заразить гепатитом уже в Москве.

"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО Матросская тишина гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - написал защитник на своей странице в Facebook и добавил текст своей коллеги Александры Марковой.

"Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе с Матросской тишины в Лефортово", - указала Маркова.

Она подчеркнула, что если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к врачам вопрос: почему в Матросской тишине они утверждали, что Андрей здоров и готов к переводу в Лефертово; почему изначально о болезни нигде не указывалось; почему врачи не выявили болезнь в течение 2 месяцев.

"К сожалению, сегодня пятница, и впереди еще целых два дня, которые будут тянуться вечностью в ожидании хоть какой-то определенности", - написала Маркова.

19-летний Андрей Эйдер был ранен вместе с Василием Сорокой и Андреем Артеменко, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович из-за необходимости надлежащего лечения украинских моряков. Перед этим она потребовала от Москвы передать раненых украинских моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продолжил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

Теги:   Николай Полозов Лефортово Гепатит Россия Украинские моряки

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