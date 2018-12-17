Есть подозрения на рак: состояние здоровья политзаключенного Клыха существенно ухудшилось Сегодня, 21:58 628 Цей матеріал також доступний українською Станислав Клых Фото: qhacomua/facebook

Украинский политзаключенный Станислав Клых в письме сообщил об ухудшении состояния здоровья и подозрении на возникновение онкозаболевания.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Украинский политзаключенный Станислав Клих написал письмо из российской тюрьмы. Чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак", - заявила она.

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По словам Супрун, Станислав Клых надеется на обмен перед Новым годом, в противном случае он планирует возобновить голодание.

Украинский политзаключенный Станислав Клих написал письмо с российской тюрьме. Чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак. Надеется на обмен перед Новым годом и планирует вновь начать голодовку. Украинец благодарит за письма и просит писать ему еще. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/mRI4VV67l5 - Ульяна Супрун (@usuprun) 17 декабря 2018 г.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клых - первые 9 лет, потом оба должны быть отправлены в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.

Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а их показания были получены российским следствием под пытками.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация Мемориал признала Карпюка и Клыха политзаключенными.