На фронте пока не заметили мобилизованных россиян — ОК Юг

26 сентября, 12:05
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Пока на фронте в Украине не зафиксировано присутствие мобилизованных из России (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Пока на фронте в Украине не зафиксировано присутствие мобилизованных из России (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По данным оперативного командования Юг, пока на фронте в Украине не зафиксировано присутствие мобилизованных из России.

Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, мобилизация в РФ будет иметь «чисто количественное, но не качественное» влияние.

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«Это то самое „пушечное мясо“, о котором столько уже сказано, поскольку эти люди не прошли соответствующее обучение», — добавила Гуменюк.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=EhhBu5OqwVc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Мобилизация Война России против Украины

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