Учения в Беларуси не являются прямой угрозой для Киева, но нападение возможно — КГВА 13 января, 14:29 Баннер с горящим Кремлем в центре Киева, 12 января (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты могут осуществить новое наступление на Киев в будущем. Однако учения, которые будут проходить в Беларуси в ближайшее время, не следует воспринимать как прямую угрозу для столицы.

Об этом сообщили в КГВА.

Высшее военно-политическое руководство Украины не исключает попытки новой волны наступления оккупантов. Так, по разведывательным данным, для этого РФ готовит новую волну мобилизации. К тому же, 150 тысяч ранее мобилизованных уже проходят подготовку на полигонах.

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Украина самостоятельно и с помощью партнеров постоянно мониторит ситуацию на фронтах и подготовку РФ к вероятному повторному наступлению.

Между тем, 16 января в Беларуси должны начаться совместные летно-тактические учения белорусских и российских военных. Однако эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице.

«Я хочу вам сказать, что у нас каждый месяц 2022 года и начало 2023 — решающий месяц. Мы еще с февраля 2022 года выстояли, выдержали, остановили, откинули. Угрозу не снимаем пока продолжается война и пока знаем, что прогнозируют новую очередь мобилизации в России. Пока угроза не снята», — сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Он добавил, что в Беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки белорусской армии и армии РФ, но соответствующие руководители военных проводят определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории для недопущения и предупреждения действий агрессора.

«Я бы не связывал эти учения воздушных сил, которые будут на территории Беларуси с массовыми ракетными ударами. Мы можем их ожидать в любое время. Создаем благодаря воздушным силам и другим силам противовоздушной обороны соответствующую эшелонированную систему, чтобы можно было не допустить критических повреждений объектов инфраструктуры», — добавил он.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют передвижения техники и личного состава врага у границы.