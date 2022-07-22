Генштаб сообщил, есть ли сейчас угроза со стороны Беларуси 22 июля, 07:13 Генштаб сообщил о ситуации на границе Украины и Беларуси (Фото:Госпогранслужба)

По информации Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сроки проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси продлены до 31 июля текущего года.

В утренней сводке в Facebook также говорится, что на Северском направлении с целью демонстрации присутствия российские оккупационные войска обстреливает позиции украинских подразделений и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктах Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области и Волфино и Павловка Сумской области.

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Вели воздушную разведку БПЛА тактического уровня.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Большая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяжье.

На Славянском зафиксировали артиллерийские обстрелы неподалеку от Дибровного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки.

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