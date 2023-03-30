Угроза новой атаки РФ на Украину: в ВСУ заявили о критической погоде для вражеских кораблей, авиации и дронов-камикадзе 30 марта, 10:32 Вероятность запуска дронов-камикадзе по Украине снизилась из-за ухудшения погоды (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Ухудшение погоды мешает войскам РФ использовать авиацию и дроны-камикадзе для ударов по Украине, оккупанты также уменьшили количество кораблей в Черном море из-за шторма.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Штормовая погода критическая и для самолетов, не наблюдается и угроза Шахедов из-за очень порывистого ветра. Для их полетности это имеет значение», — пояснила она.

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Гуменюк подчеркнула, что количество вражеских кораблей в Черном море уменьшено с десяти до шести единиц. Вероятно, ракетоносители не будут применяться, но все же нельзя полностью исключить вероятность ударов.

«Раньше мы наблюдали более десяти кораблей, сейчас это шесть кораблей. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать четырех ракет типа Калибр», — пояснила представительница ОК Юг.

Гуменюк также добавила, что для войск РФ это способ «оставаться на дежурстве» и напоминать о собственном присутствии.

В последние дни в большинстве областей Украины резко ухудшилась погода. Местами выпал снег и усилился ветер.

В ночь на 28 марта Россия снова атаковала Украину и Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131. В столице были слышны взрывы, в Святошинском районе произошел пожар из-за упавших обломков одного из дронов, однако все Шахеды над Киевом сбили.

Один из дронов попал в частное предприятие в Днепре, там произошел сильный пожар.

Всего оккупанты выпустили по Украине 15 беспилотников, силы ПВО сбили 14 из них и еще один разведывательный БпЛА Гранат-4.

