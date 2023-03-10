РФ может вернуть корабли на боевое дежурство в течение двух-трех часов — Гуменюк

10 марта, 09:57
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РФ восстанавливает свои мощности после массированного ракетного удара по Украине 9 марта (Фото:Минобороны РФ)

РФ восстанавливает свои мощности после массированного ракетного удара по Украине 9 марта (Фото:Минобороны РФ)

Россия завела свои корабли-ракетоносители в Черном море в пункты базирования, но может вернуть их на боевое дежурство в течение двух-трех часов.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Ракетоносители заведены в пункты базирования. Это предсказуемо — они отстреляли почти полностью весь свой запас. На момент начала атаки у них было 24 ракеты, 20 Калибров выпустили, поэтому они, очевидно, восстанавливаются и переснаряжаются», — пояснила она.

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Гуменюк добавила, что пребывание российских ракетоносителей в пунктах базирования не отменяет уровень их угрозы. По ее словам, он остается достаточно высоким, так как корабли могут быстро восстановить свои мощности.

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В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь БПЛА Shahed, почти половину удалось сбить. Во время атаки российские войска применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=v6kz0by3Vrc

В результате падения ракеты в жилом секторе Золочевского района Львовской области погибли пять человек.

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В Киеве, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.

По Харькову РФ выпустила 11 ракет.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черное море Ракетные удары Война России против Украины

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