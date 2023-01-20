Единичные или массированные. В ВСУ рассказали об угрозе новых ракетных ударов РФ по Украине с Черного моря 20 января, 10:08 Последствия ракетного удара РФ по Днепру 14 января (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Угроза новых ракетных ударов РФ по Украине остается, на боевом дежурстве в Черном море находятся шесть российских ракетоносителей с общим залпом до 40 ракет Калибр.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Корабельная группировка продолжает держаться почти в том же составе, хотя некоторая ротация нами наблюдается, это определенным образом связано со штормом. Море штормит, море продолжает поддерживать нашу позицию, как говорится», — отметила она.

Видео дня

Гуменюк подчеркнула, что могут быть единичные удары или массированная атака. Среди ракетоносителей РФ есть два подводных, общий залп может достигать 40 ракет Калибр.

«Это достаточно мощная готовность. Можно говорить об опасности, как единичных ракетных ударов, так и подготовке к массированному ракетному удару потому, что определенная активность авиации также наблюдается», — сказала она.

Гуменюк также добавила, что украинские военные следят за ракетоносителями в море. Также под наблюдением дроны, которые противник пускает оттуда.

14 января войска РФ осуществили массированный удар по Украине. В пяти областях были зафиксированы попадания в объекты инфраструктуры. В Днепре ракета Х-22 попала в многоэтажку.

По последним данным погибли 46 человек, в том числе шесть детей. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что количество жертв может быть более 50.

Спасли 39 жителей дома, в том числе шестерых детей. Травмы получили 79 человек, детей среди них 16.

11 человек остаются пропавшими без вести.

В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. По данным Офиса президента, разрушены более 200 квартир, жителей дома отселили.