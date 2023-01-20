Единичные или массированные. В ВСУ рассказали об угрозе новых ракетных ударов РФ по Украине с Черного моря

20 января, 10:08
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Последствия ракетного удара РФ по Днепру 14 января (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Последствия ракетного удара РФ по Днепру 14 января (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Угроза новых ракетных ударов РФ по Украине остается, на боевом дежурстве в Черном море находятся шесть российских ракетоносителей с общим залпом до 40 ракет Калибр.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Корабельная группировка продолжает держаться почти в том же составе, хотя некоторая ротация нами наблюдается, это определенным образом связано со штормом. Море штормит, море продолжает поддерживать нашу позицию, как говорится», — отметила она.

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Гуменюк подчеркнула, что могут быть единичные удары или массированная атака. Среди ракетоносителей РФ есть два подводных, общий залп может достигать 40 ракет Калибр.

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«Это достаточно мощная готовность. Можно говорить об опасности, как единичных ракетных ударов, так и подготовке к массированному ракетному удару потому, что определенная активность авиации также наблюдается», — сказала она.

Гуменюк также добавила, что украинские военные следят за ракетоносителями в море. Также под наблюдением дроны, которые противник пускает оттуда.

14 января войска РФ осуществили массированный удар по Украине. В пяти областях были зафиксированы попадания в объекты инфраструктуры. В Днепре ракета Х-22 попала в многоэтажку.

https://www.youtube.com/watch?v=xfChBBwE77s

По последним данным погибли 46 человек, в том числе шесть детей. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что количество жертв может быть более 50.

Спасли 39 жителей дома, в том числе шестерых детей. Травмы получили 79 человек, детей среди них 16.

11 человек остаются пропавшими без вести.

В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. По данным Офиса президента, разрушены более 200 квартир, жителей дома отселили.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракетные удары Война России против Украины

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