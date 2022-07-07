Генштаб сообщил, есть ли угроза наступления со стороны Беларуси

7 июля, 08:05
Генштаб сообщил, есть ли угроза наступления с территории Беларуси (Фото:Госпогранслужба)

Генштаб сообщил, есть ли угроза наступления с территории Беларуси (Фото:Госпогранслужба)

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечено.

В утренней сводке Генштаб также сообщил, что на Северском направлении признаков создания наступательной группировки оккупантов не обнаружено.

Читайте также:
Войска РФ постоянно обстреливают приграничные территории Черниговской области, сохраняется угроза наступления с Беларуси

С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны армия РФ удерживает отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Видео дня

Оккупанты вели огонь из артиллерии и наносили авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

Читайте также:
Игра Лукашенко. Какие варианты участия Беларуси в войне скрываются за угрозами диктатора — главные версии

Александр Лукашенко ранее заявлял, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия и что он «давно определил» участие Беларуси в «спецоперации» (так в России называют войну) РФ против Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беларусь Генштаб Наступление Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Главные вопросы о санкциях. Что и как влияет на Россию

Что происходит на санкционном фронте

7 июля, 00:20
Мнения
Вадим Новинский, слагая депутатский мандат, пытается избежать статуса олигарха (Фото:facebook.com/people/Вадим-Новинский/)
Страхи миллиардера Новинского /
Что заставило бизнес-партнёра Ахметова сдать депутатский мандат
6 июля, 23:26
Политика
Лукашенко и Путин на саммите ОДКБ 16 мая в Москве (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)
«Пробежала черная кошка» /
В отношениях Путина и Лукашенко оформился новый разлад — Яковина
6 июля, 21:16
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X