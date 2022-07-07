Генштаб сообщил, есть ли угроза наступления со стороны Беларуси 7 июля, 08:05 Генштаб сообщил, есть ли угроза наступления с территории Беларуси (Фото:Госпогранслужба)

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечено.

В утренней сводке Генштаб также сообщил, что на Северском направлении признаков создания наступательной группировки оккупантов не обнаружено.

С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны армия РФ удерживает отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

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Оккупанты вели огонь из артиллерии и наносили авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия и что он «давно определил» участие Беларуси в «спецоперации» (так в России называют войну) РФ против Украины.



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