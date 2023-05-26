Ракетная опасность высока, несмотря на отсутствие ракетоносителей РФ в Черном и Азовском морях: названа причина 26 мая, 11:48 Российский десантный корабль «Новочеркасск» (Фото:Wikipedia)

Все ракетоносители России находятся в пунктах базирования, в Черном и Азовских морях не наблюдается ни одного из них, сообщают в Оперативном командовании Юг.

Отмечается, что всего в Черном и Азовском морях находится семь боевых кораблей России, из них один — десантный.

Несмотря на отсутствие в морях ракетоносителей, уровень ракетной опасности высокий, поскольку сохраняется угроза активности со стороны авиации, а морские ракетоносители способны оперативно выходить в районы осуществления пуска ракет.



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В ОК Юг также отметили, что штормовая погода с грозами и порывистым ветром может способствовать принесению к побережью морских мин.



24 мая сообщалось, что Россия вывела в Черное море фрегат с Калибрами. Их количество достигало восьми единиц.



26 мая Россия нанесла комплексный удар дронами и ракетами разных типов, целями атаки стали Киев, Днепропетровская и Харьковская области.



Это была 13 атака на столицу за май этого года.

