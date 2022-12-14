В Укрэнерго рассказали, повреждены ли энергообъекты из-за утренней атаки дронов 14 декабря, 12:22 Во время атаки дронов энергетические объекты не получили повреждений (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Во время атаки дронов на Киев и область утром в среду, 14 декабря энергетические объекты не получили повреждений.



Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

«Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений — все 13 БПЛА были сбиты», — говорится в сообщении.

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Также в Укрэнерго отметили, что 13 декабря был введен в работу еще один блок на атомной станции. Это помогло не применять за прошедшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.

Однако ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Самая сложная ситуация сохраняется на востоке — почти ежедневны обстрелы постоянно повреждают энергообъекты. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников.

Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии.

Утром 14 декабря РФ атаковала Киев и область иранскими дронами. Всего силам ПВО и РЭБ удалось сбить 13 вражеских беспилотников.

По данным Воздушных сил, РФ запускала иранские дроны с направления Азовского моря.

