Качество образования молодежи в 2023—2024 году определит способность Украины восстановить экономику после победы. Поэтому сейчас сверхважно инвестировать в образование и предоставлять возможности для студентов дома, чтобы они хотели оставаться, возвращаться и развивать собственную страну.

Видео дня

С другой стороны, и молодежь должна быть готова к получению качественного образования: высокой нагрузке и уровню ответственности, разработке проектов и изучению первоисточников на английском, обмену опытом с международными экспертами и ведению переговоров по привлечению инвестиций и т. п. Чтобы после выпуска создавать весомую ценность для государства, общества, бизнеса — всем этим сферам нужен мощный толчок в развитии, который могут дать молодые специалисты.

Ректор Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Брик делится собственными наблюдениями за молодежью и предлагает решение, как привлечь молодежь к качественному образованию в Украине.

Фото: Тимофей Брик, ректор KSE

Миграция как возможность

Как вернуть человеческий капитал в Украину в условиях глубокого кризиса? Это сложный вопрос и проблема будущих поколений.

По моему мнению, для возвращения нужна привлекательность. Талантливая молодежь должна знать, что им есть куда возвращаться. Лично я не думал возвращаться в Украину после защиты диссертации в Мадриде, пока не узнал о Киевской школе экономики (KSE). Я почувствовал, что нашел место для себя, ведь там работают сильные ученые, англоязычная среда, возможность расти. Я почувствовал, что мне есть куда возвращаться. Именно это мы хотим дать и новым студентам. Мы готовы предоставлять им бесплатное образование (через гранты), давать им стажировку и возможность работать у нас и в компаниях наших партнеров. Студенты должны понимать, что у них будет стабильность и возможность расти, иметь работу, что они будут полезны. Поэтому сейчас мы запустили грантовые программы на обучение, в том числе для поощрения возвращаться в Украину молодежи, которая вынужденно уехала.

Фото: KSE

Также надо быть открытыми к мысли, что не все вернутся. Мы живем в глобальном мире, где люди перемещаются и живут в разных странах. Мы не можем и не должны заставлять всех вернуться — часть наших талантов останется вне Украины и станут диаспорой. Соответственно, мы должны работать над тем, чтобы они становились успешными политиками, бизнесменами, влиятельными гражданами. И чтобы у них была мотивация и возможность поддерживать Украину и представлять ее в мире.

Для этой цели у нас есть специальный проект, который помогает талантам за рубежом и поощряет их возвращаться домой — Ukrainian Global University. Его идея такова: если вы уже оказались за границей — возьмите из этого по максимуму и учитесь в лучших университетах. Например, мы уже помогли нашим студентам поступить в Сорбонну, Торонто, Бард, топовую бизнес-школу ІЕ в Мадриде и еще десяток университетов.

Далее мы будем делать следующий шаг — возвращать этих студентов домой, чтобы они здесь стали лидерами изменений в своих сферах и развивали Украину. Для этого мы должны начать работать с ними, предлагать работу и стажировку. Этим мы будем заниматься сейчас.

Поэтому наша роль сейчас заключается в развитии политик, проведении исследований и привлечении квалифицированных специалистов со всего мира, чтобы они работали и преподавали в Украине. Кстати, в составе преподавателей KSE есть более десятка профессоров, которые получили образование в ведущих учебных заведениях Америки и Европы и вернулись домой.

Чему учить и учиться во время войны

Университет — это место создания человеческого и социального капитала. Именно это нужно Украине, чтобы выстоять и восстанавливать себя. Человеческий и социальный капитал — это сверхважно.

Когда началась полномасштабная война, то у нас, как и у многих, возник вопрос: нужно ли то, что мы делаем, людям сейчас? Но мы быстро осознали, что образование — это самое важное сейчас. Мы уже проходили нечто подобное в 2014 году: тогда во время войны мы инвестировали в развитие классных экономистов. Сейчас эти выпускники работают в Нацбанке, министерствах. Наш экономический блок стал сильнее, и поэтому мы выдержали экономический шок от большой войны в 2022 году.

Во время большой войны мы в корне изменили наши программы. У нас появились курсы по такмеду, пропаганде, безопасности, логистике. Мы подписали договор с Национальной психологической ассоциацией Украины, чтобы работать над ментальным здоровьем студентов.

Также, запуская новые учебные программы, мы опирались на данные нашего исследовательского центра KSE Institute. Они показали, что более 40% от общего объема разрушений в стране составляют жилые дома и дороги. Поэтому нам уже сейчас надо готовить экспертов, которые смогут строить новые города и поселки. Делать это качественно, с учетом потребностей общин и опираясь на лучшие практики. В этот процесс, очевидно, будут привлечены международные игроки, такие как Всемирный банк, ЕБРР и другие, которые будут предоставлять финансовые ресурсы. Это будет очень большой рынок и там нужно много экспертов. Поэтому мы открыли магистерскую программу Урбанистика и послевоенное восстановление. Она имеет социально важную направленность и рыночный потенциал.

Также в этом году мы открыли магистерские программы по Социальной психологии и Исследования памяти и публичная история, поскольку сейчас есть большой запрос на понимание Украины, нашей культуры и ее места в глобальной истории. Эта магистерская программа больше ориентирована на ценности.

Все эти программы важны для защиты и восстановления Украины, каждая в своей сфере — физической и культурной. Это — о защите украинской культуры, идентичности, о развитии серьезной академической науки.

О современных подходах в образовании и преподавателях

Создавая новые учебные программы и развивая уже существующие, мы привлекаем к сотрудничеству лучших преподавателей в Украине. Многие наши преподаватели — это таланты, которые много учились и практиковались или за рубежом, или в топовых компаниях. Даже если они построили свою карьеру только в Украине, это смелые изобретатели, которые преподавали не так, как принято, а пробовали что-то новое и интересное.

Это талантливые люди с собственным видением, что и как надо преподавать. Поэтому мы стараемся давать им больше свободы. Преподаватели делают «перевернутые классы», стимулируют дискуссии, используют интерактивные визуализации данных.

Фото: KSE

На бакалавриате мы предлагаем множество факультативных программ, чтобы студенты могли приобрести практические навыки. Вместо традиционной курсовой работы они создают собственные бизнес-проекты в группах, разрабатывают MVP. Существует даже авторская программа от нашего первого проректора Егора Стадного, где студентам преподают методы эффективного самообразования.

После каждого курса студенты дают свою оценку каждому преподавателю, поэтому мы знаем качество их преподавания. Мы проводим не просто формальные анкетирования, но и фокус-группы со студентами, чтобы иметь более глубокое понимание качества обучения.

В общем студенты нагружены очень сильно. Они должны много работать как самостоятельно, так и в командах. Мы очень следим за академической добропорядочностью и отчисляем за списывание или плагиат. Если вы любите сложные вызовы, делать исследования, сочетать теорию с практикой, то вам понравится. Если нет, то это, пожалуй, не для вас.

Возможности вне университета

Первые попытки взаимодействия студента с реальным миром — бизнесом, государством, работой в командах — начинаются сразу на первых курсах. Наши студенты проходят практику в НБУ, ПУМБ, Dragon Capital и много где. Главное, что это не просто формализм. Мы находим им менторов и следим за профессиональным развитием.

Также студенты могут работать в нашем исследовательском центре KSE Institute и в благотворительном фонде KSE Foundation. Это уникальная возможность участвовать в настоящих проектах во время обучения. Наши студенты могут увидеть министров и замминистров, топ-менеджеров компаний, крутых международных ученых просто за кофе на первом этаже или на наших качелях на третьем этаже. Это очень вдохновляет и создает ощущение сообщества.

Какие вызовы стоят перед университетами сейчас

Основные задачи украинского образования в ближайшие годы — развивать человеческий капитал, поддерживать связь с диаспорой и взаимодействовать с глобальным сообществом.

Я уверен, что у молодежи достаточно мотивации учиться ради победы и восстановления Украины — каждый имеет собственные профессиональные интересы, но всех объединяет общая большая идея. Мы — преподаватели, родители, власть — должны предоставить им для этого все необходимые знания и инструменты, которыми владеем сами.

Поэтому перед нами стоит главный вызов — инвестировать в людей сегодня, чтобы создавать способность делать значительные вещи через 10 лет. Во время войны и кризиса должны удвоить усилия, чтобы создавать еще больше человеческого и социального капитала.