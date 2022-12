Меньше предыдущих. Главное о новом беспилотнике Shahed-131, который Россия начала использовать против Украины — инфографика НВ 22 декабря, 12:50 Беспилотник Shahed-131, сбитый бойцами 28-й ОМБр (Фото:Кадры видео Militarnyi Videonews via YouTube)

20 декабря представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил на брифинге, что войска РФ начали использовать для атак по Украине меньшие дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131.

«Мы видим применение БПЛА Shahed-136, сейчас еще и используют Shahed-131 – это меньшая версия у них. Они маркируют как Герань-2, а это Герань-1 – меньший дрон. Но мы все прекрасно понимаем, что это дроны иранского производства», – объяснил он.

НВ собрал главные характеристики нового вражеского дрона в инфографике.

Инфографика: НВ

Вес Shahed-131 (Россия маркирует их как Герань-1) - 135 кг, вес боевой части - 10-15 кг. Боевая часть этого дрона является осколочно-фугасной.

Заявленная дальность полета Shahed-131 – 900 км, длина – 2,6 м, размах крыльев – 2,2 м.

Наведение Shahed-131 инерциальное или по GPS.

Корпус дрона сделан из углеродного волокна и укреплен внутренними металлическими опорами.

Вероятно, он находится на вооружении с 2019 года.

По оценке The Institute for Science and International Security дрон Shahed-131 стоит от 20 до 30 тысяч долларов.